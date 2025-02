Dani Martín comparte uno de sus recuerdos más personales: «No he pasado más vergüenza en mi vida» El cantante es muy abierto en sus redes sociales, donde publica todo tipo de pensamientos y muchas facetas desconocidas de su vida

Dani Martín está tremendamente unido a su familia y siempre que puede no duda en demostrarlo públicamente a través de sus perfiles en redes sociales. «Hijo de Manolo y Carmen, amante de la música!!», tiene el cantante escrito únicamente en su descripción de Instagram.

El exvocalista del grupo musical "El Canto Del Loco" siente absoluta admiración por sus progenitores. «"¡Mis padres, de la mano! Una vida llena de errores, de perdones, de paciencia, de trabajo mutuo y personal, de generosidad, creo que es la única manera de hacer un camino con alguien, a no ser que seas un ordenador. Perdura el amor y el cariño, me hacen sentir muy feliz. Trabajando se puede, pero hay que atreverse a trabajar. Esto no es para los perfectitos. Seres errantes en constante aprendizaje. Salud y amor», escribió el pasado mes de agosto junto a una tierna imagen publicada en la red social de sus padres paseando.

Ahora, el artista ha vuelto ha escribir un post dedicado a Carmen y Manolo en el que viaja hasta el año 2016 para enseñar a sus seguidores un vídeo de esas Navidades en las que Dani Martín participó en un especial en Televisión Española titulado 'Destrozando la Navidad', junto a Raúl Cimas y en la que aparecía junto a sus padres. «Es raro pasar la Nochebuena escuchando canciones de Dani. Nosotros siempre ponemos otras cosas, algo más animado, ¡que para eso es Navidad!», dijo entonces su padre. «Una vez se enfadó conmigo porque le dije que sus canciones no se podían bailar», añadió.

«De cuando les bailé a mis padres en el salón de casa, ellos decían que mi música era aburrida. Destrozando la Navidad con @raul_cimas», escirbió el artista junto a la publicación.