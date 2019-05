Los alimentos que dan más gases y con peor olor

Seguir Raquel Alcolea Díaz Actualizado: 01/05/2019 01:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algunas de las causas más habituales de la acumulación del gas en el cuerpo son, según explican los expertos, padecer una intolerancia alimentaria, masticar chicle a menudo, comer demasiado rápido, tomar bebidas carbonatadas frecuentemente o sufrir trastornos inflamatorios que afectan al tracto gastrointestinal (como el Síndrome de Intestino Irritable y la enfermedad de Crohn). En este sentido, según explica la Dra. Alicia Taboada, médico de familia y colaboradora de Doctoralia; conviene distinguir entre la aerofagia (que proviene de tragar pequeñas cantidades de aire a través de la boca) y las flatulencias, que son provocadas por la ingesta de alimentos concretos. En el caso de la primera, comer despacio o evitar las bebidas gaseosas puede contribuir a que se produzca una mejora, pero las segundas deben combatirse cuidando la alimentación.

Aunque no todos los organismos actúan igual tras la ingesta de unos determinados alimentos, algunos podrían calificarse como «detonadores de gases» pues producen flatulencias y favorecen la inflamación del vientre. El motivo por el cual pueden aparecer estas molestas flatulencias es que, según la Dra. Taboada, es que estos alimentos no son totalmente digeridos, lo que hace que el organismo no absorba la fibra, el almidón o los azúcares presentes en ellos. «Esto provoca que, cuando llegan a los tramos bajos del intestino, las bacterias que habitan en el colon se 'alimenten' de ellos, dejando un residuo en forma de gas (anhídrido, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y metano) provocando una distensión abdominal», explica.

Algunos de los alimentos que pueden provocar más flatulencias son los que contienen grandes cantidades de almidón, fibra, sorbitol, lactosa, fructosa y rafinosa, según explica la Dra. Taboada.

Los que producen más gases

Los vegetales de la familia de las crucíferas, como el repollo, la col, la coliflor, el brócoli y la berza producen gases intestinales debido a su contenido en compuestos azufrados y celulosa, según precisa la dietista y nutricionista Julia Farré. Otros vegetales que producen gases son, según la Dra. Taboada, el pimiento verde, la cebolla, la batata, el nabo y la remolacha.

Además, las legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, guisantes y habas) producen flatulencias debido a su elevado contenido en oligosacáridos, un almidón resistente que el intestino no puede descomponer y se queda sin digerir hasta que llega al colon. Allí se descompone por medio de fermentación bacterial, que produce flatulencias.

Las bebidas alcohólicas también aumentan la producción de gases pues favorecen el crecimiento de un tipo de bacterias intestinales que provocan flatulencias, según explica Julia Farré.

El exceso de azúcar puede ser una «fábrica de flatulencias», según explica la Dra. Taboada, especialmente aquella que se ingiere en los refrescos y los zumos artificiales y a través de productos que contengan azúcares como sorbitol y manitol.

Los productos conservados en vinagre como pepinillos, aceitunas, cebollitas, encurtidos y escabeche también producen gases intestinales.

Los alimentos ultraprocesados, entre los que se incluyem precocidanos, bollería, pasteles o alimentos con muchos conservantes también son «detonadores de gases».

En el caso de los lácteos (leche, mantequilla, queso, yogur...), pueden dar lugar a flatulencias si existe lacto-intolerancia. Esto debería ser diagnosticado por un médico y se controla con la toma artificial de la enzima lactasa, que es la encargada de digerir el azúcar en los lácteos y que solo puede ser recetada por un profesional, según aclara la Dra. Taboada.

No hay que eliminarlos de la dieta

Salvo las bebidas alcohólicas, el resto de los alimentos que producen gases son beneficiosos para el organismo, por lo que ambas expertas aconsejan no eliminarlos de la dieta, sino consumirlos habitualmente, pero en pequeñas cantidades y mezclados siempre con otros alimentos no flatulentos, para que el intestino se habitúe a ellos y exista una mejor tolerancia, según propone Julia Farré. En el caso de las legumbres, la experta aconseja ponerlas siempre a remojo entre 12 y 24 horas antes del cocinado y desechar el agua del remojo. También resultará útil para minimizar los gases no consumir el agua de la cocción de las verduras. O, como propone la Dra. Taboada, consumir las verduras trituradas.

Además, la actividad física regular mejora la motilidad intestinal, por lo que los expertos aconsejan llevar al cabo algún tipo de ejercicio diario.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia