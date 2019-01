Honest Greens, el restaurante de comida sana que arrasa en Madrid Este restaurante de Madrid, que está a punto de abrir también en Barcelona, es la mejor opción para comer en el día a día una comida sana sin procesar y a precio asequible

Sole Barbacil

Triunfar en una ciudad como Madrid, con una oferta gastronómica tan variada, no es tarea fácil. A no ser que te llames Honest Greens y seas el restaurante de moda en la capital. Y es que este nuevo concepto de comida sana y deliciosa ha hecho que en el local no falten las largas colas esperando mesa (no reservan) y otras similares para llevar. «Hacer más fácil llevar una vida sana». Esa es la filosofía y el lema que manda en estos restaurantes donde cada uno se compone el plato a su gusto o necesidades.

Personal de Honest Greens.

Pero ¿qué tiene Honest Greens que lo ha convertido en un lugar tan demandado? Sin duda, una relacion calidad precio inmejorable con ingredientes frescos de procedencia nacional y platos preparados cada día. Su comida es apta para vegetarianos, veganos, celíacos, paleo y omnívoros y consta de una base de proteína, ensaladas y, para añadir, las guarniciones, salsas e ingredientes extras. En Honest Greens apuestan por una comida de temporada, fresca, no procesada y sin aditivos, conservantes o azúcares añadidos... ¡y muy rica!

El aguacate, uno de los ingredientes estrella.

Una idea «around the world»

«Honest Greens es el restaurante donde queríamos comer a diario, pero no existía y lo montamos nosotros», asegura uno de sus gerentes. «Nos inspiramos cogiendo lo mejor de varios sitios que vimos durante nuestros viajes por todo el mundo e intentamos mejorar los puntos negativos», añade. ¡No podían haberlo hecho mejor!

Uno de los platos de Honest Greens.

Sus platos estrella

Al frente de la carta está el chef francés Benjamin Bensoussan, con elaboraciones y platos de lo más deliciosos. Como recomendaciones, la nueva ensalada Latin Lover, con base de arroz y un toque picante, y la coliflor asada entera en horno de carbón con salsa tahini y perejil... y ya nos cuentas. Además, no puedes dejar de probar sus hummus: cambian el sabor cada semana.

Su secreto - Honest Greens ofrece productos de verdad, sin procesar, sin conservantes artificiales ni azúcares refinados. - Sigue la dieta de nuestros antecesores: más hortalizas, carne de pasto, mejores granos y semillas. - Se guía por las estaciones, dejando que la naturaleza decida qué hay en el menú. - Construye comunidad. Respeta el medio ambiente y fomenta una agricultura sostenible. - Valora la creatividad. Cada chef refleja su personalidad en los platos así que cada menú es diferente.

