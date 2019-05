Qué regalar el día de la madre

Down Madrid cumple 30 años y para celebrarlo han elaborado un collar solidario como homenaje, cuya recaudación irá destinada a los proyectos de la fundación Down Madrid para seguir cumpliendo años fomentando la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La calidad de los cielos nocturnos de Tenerife da lugar a una interesante opción de turismo y ocio local. Por ello, The Ritz-Carlton Abama ha diseñado un plan especial que puede disfrutarse en cualquier época del año. Los huéspedes podrán vivir esta experiencia privada, en la que se descubrirán secretos de una noche estrellada, bajo la tutela de un guía experto que les acompañará desde el atardecer.

No es casualidad que este hallazgo se produjera en Tenerife, siendo una isla reconocida y avalada por la Fundación Starlight. Compuesta por astrónomos, esta asociación se encarga de otorgar certificaciones a las zonas naturales que cuentan con un «cielo de la mejor calidad para observar las estrellas».

¿Alguna vez te has preguntado cuántas estrellas hay en el universo? Resulta difícil concretar, aunque sí que puede afirmarse que en nuestra Vía Láctea conviven alrededor de unas 350 millones de estrellas. De entre todas destaca una muy especial que se «descubrió» hace unos meses en el cielo de Tenerife, fruto del trabajo de dos investigadores astrofísicos que lograron identificar a una de las estrellas más longevas de la Vía Láctea, que resultó ser una excelente "huella" para el estudio del origen del universo.

Zapatillas de lana merina

El precio es de 95 euros

Ser madre no siempre es fácil, pero es uno de los trabajos más bonitos del mundo. El Día de la Madre es momento de agradecer, y por qué no, de regalar y reconocer el esfuerzo y el cariño que ponen en todo. Yuccs, la primera zapatilla «made in Spain» hecha de lana merina, se convierte en una opción perfecta para que, más allá del diseño, el obsequio sea la comodidad.

Una comodidad gracias a una zapatilla resistente, flexible, suave, transpirable y que autorregula la temperatura del pie y la hace perfecta para todas las estaciones del año. Yuccs es un aliado perfecto para el día a día, tanto para aquellas que acaban de ser mamás y tiene que correr tras los primeros pasos de los pequeños como de las más experimentadas que quieren seguir el ritmo sin renunciar al estilo.

La marca mallorquina que fabrica en Elche y que cuida los procesos para garantizar la sostenibilidad, pone a los pies de todas las madres una zapatilla que se adapta a la perfección y que no produce ni roces ni picores en la piel, además de garantizar la ausencia de malos olores. La compañía propone un diseño de líneas puras y minimalistas para una zapatilla que combina tanto con los looks más informales como con outfits más clásicos, donde la calidad y la nobleza del tejido hacen que sea un calzado absolutamente versátil.

La colección presenta colores neutros sobre los que construir looks urbanos o con toques más deportivos, pero no se olvida del color para aquellas que quieran darle más protagonismo a sus pies o añadir luz a su outfit con el coral como estrella de la temporada.

Más información: https://yuccs.com/