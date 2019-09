«Durante los 11 días de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, 110 personas se han quitado la vida en España» El director del Teléfono contra el Suicidio insiste en la necesidad de crear un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Suicidio ha tenido lugar en la Asmablea de Madrid una jornada con la que «pretendemos que se sepa que es un problema de salud nacional. El año pasado, más 300 madrileños se suicidaron y, tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid como el de la nación, deberían tomarlo en consideración y diseñar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio», explicó a ABC José Manuel Dolader, director del Teléfono Contra el Suicidio.

«Desgraciadamente —apuntó—, hace poco se quitó la vida una maravillosa deportista, Blanca Fernández Ochoa. Durante los 11 días de búsqueda del cuerpo, 110 personas se han quitado la vida en España con los mismos problemas o similares al de ella. Personas anónimas, no tan queridas por el conjunto de la sociedad, pero que han dejado 110 familias rotas. Familias que durante mucho tiempo van a estar pensando qué hicieron mal. Y no han hecho nada mal, lo que ocurre es que en España todavía no se habla lo sufiente de este tema, ni se dan las herramientas adecuadas para la prevención. 110 familias es un dato para tener en muy cuenta».

Además del Plan Nacional, Dolader considera necesario «que los Cuerpos de Seguridad del Estado, psicólogos, psiquiatras... nos unamos a la causa y luchemos por un dar luz a un asunto del que casi no se habla».

Explica que queda todo por hacer. «Después de este día vamos a ver, como ya ha sucedido en otras ocasiones, que las llamadas al Teléfono Contra el Suicidio se van a triplicar. Eso significa que la gente necesita ayuda y por la celebración de jornadas como esta las personas conocen que existen ciertos recursos para dar soluciones a problemas tan graves. No tratamos de dar publicidad a nuestro teléfono, sino de inicidir en que el Estado debe facilitar este tipo de herramientas, igual que existen para solventar otras lacras sociales como la violencia de género».

Cada día, una media de 10 personas llaman a este teléfono que está atendido por profesionales de la psicología las 24 horas. Llaman con gran sufrimiento y saben que, al otro lado, hay alquien anónimo se interesa por ellos y su situación de forma gratuita. Pero también un 50% de las llamadas son de familiares alertados por no saber qué hacer ante una persona que quiere suicidarse.

Cuando alguien empieza a perder amigos, se aisla, se siente triste, deprimido, dice que la vida no merece la pensa..., «hay que ir rápidamente al médico de cabecera para que tome medidas. Lo que a veces no se cuenta a un padre o madre, quizá se le cuente al médico porque es de confianza o a un teléfono que es anónimo. Hace falta romper el mito y que el médico de cabecera atienda a las personas con depresión, que se atrevan a preguntarles si han tenido ideas suicidas alguna vez. Los médicos de cabecera son esenciales para salvar vidas. También una atención más rápida en psicología y psquiatría para que las consultas no se demoren meses para los afectados», concluye Dolader.

Al término de la jornada, el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, apostó por dar visibilidad y prevenir el problema del suicidio con un plan regional para acabar con esta lacra. «Se trata de un problema que muchas veces solo se conoce a golpe de prensa o porque la situación toca de manera personal. Es un asunto importante que existe en toda la Comunidad y en España en general. Por cada 20 personas con ideas suicidas, una de ellas se suicida», apuntó Reyero.

Insistió en la necesidad de «hablar abiertamente de este asunto porque produce un efecto "contrario" al incitar al suicidio; es decir, ayuda a esas personas que están teniendo esa idea. Por ellos, desde la Comunidad contarán con un Plan Regional del Suicidio coordinado con Sanidad para ir de la mano en el diseño de «medidas de prevención», también pensando en colegios en los que hay niños que «pasan por dificultades», aseguró.

