Una leona exige a las puertas del Congreso igualdad y voz para las niñas La iniciativa pretende visibilizar la necesidad de que las mujeres formen parte de la actividad política y económica que transforma la sociedad

EFE

Madrid Actualizado: 10/10/2018 17:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una leona custodia este miércoles la escalinata del Congreso de los Diputados junto a sus dos históricos felinos para exigir la igualdad real, dar a las niñas la voz y el espacio que merecen y reivindicar los referentes y símbolos femeninos también en la política como herramienta contra la discriminación de género. Por tanto, la Cámara Baja cuenta hoy con una nueva guardiana para celebrar el Día de la Niña, que se conmemora mañana, y visibilizar la necesidad de que las mujeres formen parte de la actividad política y económica responsable de los cambios transformadores de la sociedad.

«Los símbolos en la vida son muy importantes (...) Por respetar los derechos de las niñas, por respetar que todos somos iguales en derechos y oportunidades, hoy esta leona sin duda representa lo que queremos las mujeres del mundo: que se respeten los derechos de las niñas desde que nacen», ha destacado la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la organización Plan Internacional, que este año ha puesto en marcha la campaña «Girls get equal» (las chicas lo consiguen) para reivindicar que las niñas de todo el mundo puedan ejercer su derecho a la educación, participar activamente en la sociedad y sentirse libres y seguras sin las enormes barreras discriminatorias aún existentes. «Hemos traído una leona azul que va a trabajar para recordarnos que los símbolos y los emblemas también son importantes en este país y en el mundo para que la igualdad sea reconocida», ha explicado la presidenta de Plan Internacional, Concha López.

Así, esta leona quiere ser un símbolo más para visibilizar que millones de niñas y jóvenes en el mundo no tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre su vida, que no tienen los espacios políticos y económicos para demostrar su valía. «Estamos perdiendo un potencial enorme, no es una cuestión sólo de derechos, de vulnerabilidad, sino de la capacidad que tienen estas niñas de transformar el mundo», ha incidido López.

Representantes de todos los partidos políticos han dado la bienvenida a la leona con una foto oficial y después han respondido a las preguntas de distintas adolescentes relativas a las medidas que pretenden impulsar para garantizar una educación igualitaria, acabar con el acoso en las calles, dar visibilidad a mujeres referentes en los libros de texto o fomentar su liderazgo. «¿Las niñas no deberíamos tener una voz y un espacio aquí en el Congreso?», ha preguntado una adolescente del instituto García Moreno.

La presidenta del Congreso ha mostrado el compromiso de la Cámara en la reflexión de cómo lograr un mejor futuro para los niños, y sobre todo para las niñas, y ha querido homenajear a las «leonas» luchadoras y valientes que trabajan desde edades tempranas por lograr el cambio en la sociedad. Pastor ha lamentado que aún siga habiendo un «patrón absolutamente machista» y ha denunciado los efectos tan negativos que los estereotipos y prejuicios «insoportables» tienen, siendo el máximo exponente el «terrorismo» de la violencia machista.

«No hay nada peor que el estereotipo en una sociedad, pensar que unos valen más y son más que otras. Hay mujeres y niñas que lo están pasando mal y las que somos unas privilegiadas tenemos que apoyarlas», ha destacado. A juicio de la presidenta de la Cámara Baja, la educación es la mejor manera de acceder a una vida plena, a la autonomía y a la auténtica igualdad de oportunidades, ya que «permite que niñas y mujeres se conviertan en ciudadanas activas».

En la clausura del acto, una joven embajadora de Plan Internacional, Gigi, ha destacado que la única manera de obrar el cambio es que las mujeres lo lideren. «Nosotras somos la generación del cambio. Los derechos de las niñas y las jóvenes son derechos humanos», ha zanjado.