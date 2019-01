«Mi vida por un Like», el manual para padres primerizos en redes sociales El 72% de los niños españoles entre 6 y 11 años tiene perfil en alguna red social

S. F.

El 72% de los niños españoles entre 6 y 11 años tiene perfil en alguna red social, según indica el libro «Mi vida por un like», de David Ruipérez, que expone una «fotografía nacional» sobre e l uso que hacen los menores de las redes sociales, así como testimonios de especialistas en el mundo digital y la educación con el objetivo de servir de manual de ayuda para padres y madres.

La idea de «Mi vida por un like» surgió de la necesidad de David Ruipérez de conocer y profundizar en el mundo de los «influencers y «youtubers», a los que tanto siguen los menores. Concluyó elaborando «un manual que ayuda a otros padres a entender el fenómeno», declaró a Servimedia.

Es este sentido, considera que en la actualidad «no se tienen en cuenta» las tecnologías en la educación de los niños y niñas. «Antes, con los ordenadores era más fácil» controlar qué hacían, pero ahora no y es «fundamental educar para que puedan ver tantas cosas interesantes que hay en las redes sociales, donde se puede aprender» y no solamente seguir a personas a las que los niños consideran «referentes».

Además, Ruipérez defiende que los profesores también tienen un papel importante para acercarse a los alumnos «y no levantar una barrera» cuando no sepan de qué hablan los jóvenes. «Hay profesores que pueden utilizarlo a su favor. Para los alumnos es mucho más divertido; es bueno bajar a su mundo y que sepas de qué se habla», afirma el autor, que incluye al final del libro un anexo de «redes sociales para principiantes» que explica brevemente las posibilidades que ofrecen plataformas como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter.

La visión que tenía David sobre el panorama de los jóvenes y las redes, no le hizo dejar de aprender en la elaboración del libro y en la realización de entrevistas a psicólogos, sociólogos, publicistas, expertos en márketing, periodistas, fotógrafos, pedagogos y otros profesionales.

Así, reconoce que «al investigar sobre el tema» destaca como aprendizaje «la forma de comunicar inédita» que presentan alguno de los «influencers» de moda más seguidos en Instagram y YouTube. «Es una forma directa, que considera como amigos virtuales y hace que empaticen con millones de personas. Son un fenómeno de la comunicación», afirmó.

En este sentido, declaró que ciertos «youtubers» «se han ganado» su respeto, aunque «no todo vale». Además, también recordó la importancia de que «los niños entiendan que no pueden aspirar a eso», porque no todo el mundo llega. Como aspecto positivo reconocido a las redes sociales durante su proceso de elaboración, David Ruipérez destaca «la democratización del talento». «Ahora no se necesitan audiciones. Me grabo yo mismo y se lo cuento al mundo entero y puede que me llegue ahí la oportunidad», argumentó.

