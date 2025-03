Ocho empresas para descubrir nuevas salidas profesionales desde casa

En un mundo profesional cada vez más reñido es fundamental conseguir una buena formación para aumentar la proyección laboral. Es importante mejorar nuestro conocimiento de idiomas, hacer cursos orientados a encontrar trabajo o que complementen el que ya tenemos y nos ayuden a avanzar en nuestra carrera.

En el artículo de hoy hemos recopilado centros de formación especializados en diversas áreas, desde academias de idiomas o de FP, hasta centros de formación específicos, sobre el vino, la realidad virtual, el ámbito geoespacial o la modelización financiera.

Pero además de la formación, también hemos querido incluir un último apartado cultural sobre literatura, dando cabida en él a artistas emergentes y editoriales.

Para empezar, tuvimos la oportunidad de hablar con los responsables de enoAula, un centro de formación del vino.

ENOAULA

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

Aunque enoAula nació hace únicamente 3 años, la semilla se plantó hace más de diez, cuando Xavi Nolla inició una empresa de asesoría a la restauración en la que la formación al personal de sala era primordial. Desde entonces fue cuajando la idea de la creación de un centro de formación del vino , basado en una docencia profesional dirigida a personas sin conocimiento previo en la materia, pero que en su trabajo tienen un contacto permanente con el vino: camareros, encargados o propietarios de restaurantes. En 2017 nació esta escuela del vino, de visión abierta, dinámica y actual, que llegó para cubrir un nicho formativo que estaba vacío.

¿Cuáles son los productos fundamentales que ofrecéis?

Nuestro «producto» estrella es el curso Especialista en Vinos , que hemos dividido en 3 niveles y que, empezando desde el cero, llega hasta la antesala de la sumillería. Pero también ofrecemos cursos de iniciación, desde el básico «ready-express» hasta niveles avanzados o monográficos especializados. Ha sido nuestro salto a e-learning con enoAula ONE lo que nos permite llegar a toda España y Latinoamérica.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros

El grueso del alumnado son equipos de sala de restaurantes de todo el país. Hemos superado ya el millar de clientes entre los que tenemos muchos restaurantes con estrellas Michelín y grupos de restauración. Las personas que llegan a enoAula acostumbran a ser apasionados del vino, gente que por propio interés o a través de su empresa, se inscribe a nuestros cursos.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Nuestra marca personal es la empatía, un lenguaje cercano sin elitismos y eso relaja muchísimo. Somos empresa organizadora de formación bonificada, formar «gratis» es un importante valor añadido.

www.enoaula.com | enoaula@enoaula.com

También pudimos entrevistar al equipo de Deutsche Akademie, quienes ofrecen cursos de alemán y español de forma online.

DEUTSCHE AKADEMIE

¿Cuándo surge DADO Deutsche Akademie?

Deutsche Akademie se fundó en 1999 para ofrecer eficaces cursos de alemán Online o español para extranjeros de manera personalizada y comunicativa con una exitosa metodología. Además, somos centro examinador oficial internacional Telc con sede en Frankfurt.

En DADO Deutsche Akademie cada persona cuenta y ponemos todo un sistema de 360º para asegurar que todos consigan su objetivo satisfactoriamente. La valoración media anual (anónima) es de sobresaliente.

¿A qué atribuirías tan alta satisfacción?

Somos un equipo de expertos con profesores nativos licenciados con vocación, experiencia y en constante formación, además de investigadores, examinadores oficiales y asesores pedagógicos, siempre dispuestos a apoyar de manera personalizada.

Facilitamos que cada persona pueda comunicarse en la lengua desde el primer día. Nuestro sistema facilita aprender con rapidez, con dinámicas que favorecen clases participativas, una pronunciación adecuada y una comunicación exitosa.

¿Podrías describir el perfil del alumnado?

Es variado: adultos, jóvenes, niños, estudiantes, empresas, escuelas, ejecutivos, etc. Suelen buscar asegurar un buen nivel y comunicarse satisfactoriamente.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Cursos de alemán Online o cursos de español Online en pequeños grupos para todos los niveles y edades (combinamos clases comunicativas en directo Online con acceso a interesante material para el ejercicio personal), exámenes oficiales, formaciones para profesorado, cursos a medida, asesoramiento para escuelas y empresas, mentoring, webinars y un servicio de consultas gratuito facilitando que todos disfruten aprendiendo satisfactoriamente.

Alemán online: www.deutsche-akademie-online.com | info@deutsche-akademie-online.com

Español online: www.hispaling.com | info@hispaling.com

Telf. 876 010 016

Presentamos a continuación Pockettraining, un sistema de cursos de FP a través de cajas que incluyen todo lo necesario.

POCKETTRAINING

Hace 5 años un grupo de docentes relacionados con el mundo de la educación detectó un problema en relación a los manuales y los sistemas educativos que se estaban utilizando en la Formación Profesional. De las más de 200 titulaciones de FP que hay en vigor en España la mayoría de los módulos carecen de manual o, si existe, se desactualizan en dos o tres años. Como solución crearon las cajas Pockettraining , las cuales permiten activar un curso entero de FP durante dos años con todas sus asignaturas, vídeos explicativos, test e información de las convocatorias. La gran ventaja es que los manuales, que se pueden descargar por parte del alumno, se van actualizando constantemente desde el momento en que cambia una legislación ó una materia en concreto.

Este sistema es ideal para aquellas personas que desean obtener un título de FP por su cuenta o en pruebas libres. Con este método pueden prepararse por su cuenta sin tener que abonar los miles de euros que cuestan las academias ya que cada caja tiene un coste de 110€ . Cada caja incluye todos los temarios con sus clases grabadas y exámenes, además informan de cuándo y dónde son los exámenes para obtener el título de FP.

Pockettraining ofrece más de 20 cursos de FP en las ramas sanitaria, informática, contabilidad, social y de acceso a la Universidad para mayores de 25. Se pueden adquirir en su web y también en Amazon, La Casa del Libro y Fnac.

www.pockettraining.es | info@pockettraining.es | Sólo Whatsapp: 684 66 14 78

Tuvimos la oportunidad de hablar con el equipo de Espacio BIM. Y nos contaron sobre la empresa.

ESPACIO BIM

Espacio BIM nació como una empresa de servicios profesionales para arquitectura, ingeniería y construcción especializada en la metodología de trabajo BIM o Building Information Modeling y VR o Realidad Virtual. A día de hoy, además, ha aprovechado esta experiencia para crecer y compartir sus conocimientos a través del e-learning, enfocándose en los profesionales o estudiantes de arquitectura, ingeniería, delineación o diseño.

Así, Espacio BIM, como nos cuentan sus trabajadores, compagina en su día a día la coordinación e implementación de la metodología BIM con la formación en línea.

En e-learning, su principal preocupación son sus alumnos. Por ello se comprometen a responder sus dudas en menos de 24h.E incluso muchas veces la respuesta es inmediata. Siempre contestan a todo lo que entra hasta la hora del cierre. Además, para ellos, para sus alumnos, han creado un juego de aprendizaje, con el que superar desafíos arquitectónicos reales avanzando en una historia de ficción.

Nos hablan también de su gran atención al detalle. Todos sus contenidos los desarrollan ellos mismos y los facilitan a sus alumnos. Y para hacérselo aún más fácil, les ofrecen una estación de trabajo profesional desde la que trabajar con las herramientas BIM que necesitan en su formación, sin necesidad de instalar nada.

También nos han contado, como novedad, que están utilizando la Realidad Virtual para implementar la metodología BIM, en exclusiva a través de Leica Geosystems.

Como ves, hoy en día puedes acceder a formación de alto nivel sin moverte de casa. Y es que Espacio BIM posee el máster mejor valorado del mercado: Máster BIM Manager Internacional , escogido como Mejor Máster BIM de 2020 .

www.espaciobim.com/master/bim | hola@espaciobim.com | Telf: +34 848 47 16 46

Presentamos también modelandum, una plataforma de formación online especializada en modelización financiera.

MODELANDUM

Modelandum es la primera plataforma online especializada en modelización financiera, una habilidad cada vez más demandada en el mercado, ya que su dominio supone importantes aumentos de productividad y de calidad en el análisis financiero.

La modelización financiera se ha ido profesionalizando cada vez más, y nuestra labor consiste en formar a los estudiantes y profesionales para convertirse en expertos en modelización financiera, habilidad que va a ser esencial en su día a día y que no se imparte en la mayoría de los grados y postgrados.

Modelandum tiene un amplio catálogo de cursos que van desde el más básico al más avanzado, en los principales sectores de inversión como Py por supuesto para la gestión financiera de Pymes. Los contenidos de sus cursos están preparados e impartidos por profesionales especialistas en cada sector.

Los cursos de modelandum son 100% online y totalmente flexibles por lo que el estudiante decide cuando comienza el curso, el tiempo que le dedica y al ritmo al que lo quiere realizar.

Modelandum cuenta con alumnos de las mejores escuelas de negocio del mundo IE, IESE, ESADE,LSE, LBS, HEC, INSEAD y da formación a los analistas financieros de los principales bancos y gestores de fondos del país.

Modelandum cuenta además con las certificaciones modex@ avaladas por EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) que miden la destreza de un candidato en modelización financiera, aportándole una importante ventaja competitiva en procesos de selección y con acceso a una amplia bolsa de empleo.

www.modelandum.com | info@modelandum.com | Telf: 639 716 395

GEOINNOVA FORMACIÓN

Responde Luis Quesada Muelas, Geógrafo experto en SIG Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y Director de Geoinnova Formación.

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Geoinnova Formación es la entidad española de formación de profesionales del sector de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en activo, más antigua. Llevamos más de 10 años formando a profesionales para este sector cada vez más demandado.

¿Cuáles son los servicios fundamentales que ofrecéis?

Como Asociación de Profesionales desarrollamos actividades de consultoría y formación geoespacial y ambiental . Como consultores geoespaciales somos expertos en el desarrollo de software y visores web usando tecnologías de código abierto (QGIS, Open Layers, Leaflet, MapServer, Geoserver, CESIUM, R PostgreSQL, PostGIS, React…).

Dentro de la formación geoespacial, llevamos años desarrollando un Máster SIG para profesionales de estos sectores con 5 especializaciones diferentes, y recientemente hemos publicado el primer Máster SIG de Código Abierto que existe en el mercado.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes

El profesional del sector geoespacial se encuentra entre las 10 profesiones con mayor demanda y futuro. Las tecnologías de Código Abierto , también conocidas como Open Source, llegan a representar ya un porcentaje cercano al 40% respecto al total de las tecnologías que se implantan en el mercado, y son la base de desarrollo de las propias tecnologías propietarias.

El perfil de los futuros alumnos del Máster SIG de Código Abierto , son principalmente informáticos (desarrolladores o programadores), geomáticos, topógrafos, arquitectos, geógrafos, biólogos , etc, que quieren desarrollar sus conocimientos en este sector bajo este tipo de tecnologías libres.

¿Qué consideras que os hace especiales?

En Geoinnova Formación cuidamos la metodología hasta el último detalle y eso incluye en un seguimiento semanal de los avances de nuestros alumnos para asegurarnos de que el proceso de aprendizaje y su evolución es el correcto.

www.geoinnova.org | formacion@geoinnova.org | Telf: 948117137

Entrando en el ámbito de la literatura queremos presentar a MJ Escosura , quien nos habla de su trayectoria artística y presenta el nuevo proyecto en el que está trabajando.

MJ ESCOSURA

La necesidad de expresar y mi inquietud artística me han permitido desarrollar, desde que alcanzo a recordar, mi trayectoria. He cursado varios estudios en diferentes campos del diseño y del dibujo y, gracias al Dadaísmo, empecé a escribir hace tres años. Después, para tener más recursos creativos, me inicié en el mundo de la prosa poética.

Existen dos publicaciones retiradas del mercado con mi último pseudónimo, como resultado del periodo que menciono. Con él pretendo seguir trabajando a través de las redes sociales como motor para comunicar conceptos y utilizando el arte como forma de expresión. De este modo incluyo los colores propuestos en la narrativa del color que utilicé en uno de los libros, las formas y la puntuación como elemento de apoyo a la idea de los escritos.

Actualmente estoy trabajando con la idea de representar diferentes dibujos con las formas generadas gracias a la puntuación de algunos escritos. A simple vista no se distinguen, pero están encajados en la estructura del texto. Además, pretendo ilustrar y escribir un poemario en el que las piezas respeten los recursos mencionados, para que sean expuestas en dos eventos que tendrán lugar próximamente.

www.kpry.es | kprysicius@gmail.com

Para terminar presentamos Editorial La Huerta Grande , una editorial clásica en un mundo que se mueve con prisas.

EDITORIAL LA HUERTA GRANDE

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen? Es decir, un poco valores de la compañía

Nuestra editorial cumple ahora seis años. Empezamos con un catálogo de autores noveles y poco a poco hemos ido contratando obra de autores consolidados. Nos consideramos una editorial clásica, trabajamos despacio en un mundo de prisas y de novedades express. Y pretendemos que los autores se mantengan con nosotros en la medida de lo posible, queremos ayudarlos a consolidar poco a poco su obra.

¿Cuáles son los productos/servicios fundamentales que ofrecéis?

Comenzamos publicando las lecciones magistrales de los Encuentros Culturales de Esles de Cayón, que organizamos en Cantabria. Luego decidimos empezar la colección de narrativa, en un principio para apoyar a autores noveles. Le siguieron la de ensayo y la de narrativa ilustrada. Y recientemente hemos ampliado con una colección que llamamos la+pequeña con textos en cierto modo inclasificables, atípicos y breves. Publicamos doce novedades al año.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Son buenos lectores. Nos gusta pensar en un lector «literario» e inquieto (aunque todo lector lo es en realidad), que se interesa por cualquier tema, por la buena literatura y por el conocimiento

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Aunque sobre decirlo, buscamos la calidad de los textos. Y trabajamos también mucho en el diseño y en la calidad de los libros pues el libro es también un objeto, algo que nos acompaña. Por otro lado, hemos digitalizado nuestro catálogo. Lo importante es que el trabajo de los autores, sus textos, llegue a cuantos más lectores; y hay que aceptar que hay distintos soportes. El papel sigue siendo nuestro favorito, al que más valor damos, pero no queremos vivir de espaldas a la realidad.

www.lahuertagrande.com | info@editoriallahuertagrande.com | Telf: 915218791