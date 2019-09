Las niñas con solo seis años comienzan a percibir que su futuro será menos exitoso que el de los niños Fundación everis hace accesibles al público sus dos programas estrella de formación pone a disposición: «Púlsar», para descubrir y potenciar el talento de las adolescentes, y «Play and Make it», relacionado con la programación

Seguir Ana I. Martínez @aisabelms MADRID Actualizado: 25/09/2019 01:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hablar derobótica, programación o pensamiento computacional no es razón alguna para que niños o educadores se echen a temblar ante conceptos tan aparentemente complicados que, sin darse cuenta, en realidad forman parte de su día a día. Usar Google Maps para saber cómo llegar a un destino es, por ejemplo, el resultado de esta brillante combinación tecnológica. De lo que tampoco se es consciente aún es de cómo la tecnología «entiende» de sexos.

A partir de los 6 años las niñas comienzan a percibir que su futuro será menos exitoso que el de los niños. Esta falta de confianza se empieza a gestar desde edades tan tempranas que parece estar «predeterminada», de tal manera que las menores empiezan a obtener peores resultados.

De hecho, la OCDE ya ha alertado a España sobre el «fuerte sesgo de género» en los estudios STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en los que «las mujeres están infrarrepresentadas», sobre todo en Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (12% mujeres vs 88% hombres) y en el de Ingeniería, industria y construcción (24% mujeres vs 76% hombres). Cabe recordar que estas áreas son el ingrediente clave para la innovación y el crecimiento económico de un país. En el nuestro, un 26% de los graduados eligen dichas áreas, cuando la media es del 23%. Buenos datos, por tanto, pero ensombrecidos por la falta de liderazgo femenino.

Para revertir esta situación, urge tomar medidas desde edades bien tempranas. La Fundación everis lleva cinco años desarrollando programas que ayuden a la formación de familias, educadores y personas interesadas que ven en la educación una herramienta de inclusión social, desarrollo personal y capacitación profesional. Así, la organización, junto a la Asociación Española de Fundaciones (AEF), presentaron este martes sus nuevos programas digitales (MOOCs) gratuitos en una clara apuesta por el desarrollo del talento tecnológico entre los jóvenes. Y es que la realidad es clara: «No puedes soñar con lo que no puedes conocer».

Mismas oportunidades

«Nuestro afán en cómo acercar la tecnología a los niños, desde que cumplen los 8 años, para que puedan desarrollar las competencias transversales del futuro (liderazgo, trabajo en equipo, competitividad…), es la razón por la que ponemos en marcha esta formación», explicó Karla Alarcón, directora de la Fundación. «El objetivo es mejorar la educación y que todos puedan tener las mismas oportunidades», subrayó.

Los MOOCs (Massive Open Online Course) son cursos online gratuitos para que los educadores puedan formarse y adquirir todas las habilidades necesarias para seguir difundiendo estos conocimientos a sus alumnos, hijos, beneficiarios, etc. De momento, han lanzado «Púlsar» y «Play and Make it», dos de los más exitosos de la fundación.

El Programa Púlsar se dirige a chicas adolescentes de entre 15 y 16 años que, por algún motivo, no están desarrollando de manera adecuada sus capacidades. El objetivo es conectar a las jóvenes con mujeres referentes que les ayuden a tomar consciencia sobre el hecho de que su vida se puede transformar. Mediante visitas a colegios se anima a las adolescentes a descubrir su verdadera pasión, potenciar sus talentos y fortalezas.

«La mentoría es clave porque incide en la autoestima de las jóvenes», reseñó Alarcón. De ahí la necesidad de que este programa se desarrolle justo antes de llegar a la adolescencia, momento en el que las jóvenes tienen dudas sobre su futuro, no saben qué quieren hacer o estudiar y todo ello acompañado de un cierto complejo invisible que les acompaña desde niñas. «No puedes soñar con lo que no conoces», insistió, haciendo hincapié en la necesidad de atajar en edades tempranas esas diferencias motivadas por una pérdida de autoestima temprana.

Programación para todos

En este sentido, conviene recordar las conclusiones del estudio «Las mujeres en los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria» (2014), elaborado por Ana López-Navajas, docente de la Universidad de Valencia: las referencias femeninas en los libros de texto son apenas el 7,6%. «Ellas y ellos salen de la ESO con la certeza de que las mujeres no han hecho nada relevante y son figuras marginales en la historia, la ciencia y la cultura», subraya la investigadora, que, desde entonces, se dedica a recopilar los nombres de esas féminas que los libros de texto han preferido obviar.

El programa «Play and Maket It», por su parte, es un taller que desarrolla destrezas digitales acercando al usuario al pensamiento digital y lenguaje programático de primer nivel, como por ejemplo Scratch, que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación. «Los niños son consumidores de tecnología pero también programadores», recordó Alarcón. El programa está diseñado para aprender de manera empírica y divertida, con explicaciones cotidianas para que el usuario, independientemente de su profesión o edad, pueda aprender. «Es fundamental que los docentes entiendan que programar es fácil, sencillo y divertido», añadió.

Ambos programas se ha recopilado en base a la experiencia, know-how y la metodología de todas las personas involucradas, así como el soporte de la Fundación everis, de modo que cualquier institución, vinculada o no a la fundación, puede adaptarlos según sus necesidades e implementarlos en su entorno. Tienen una duración de dos horas aproximadamente y están divididos en pequeñas cápsulas de entre 3 y 5 minutos.

Apúntate a la newsletter de Familia y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia