En Logos International School, la excelencia académica es el resultado de la confluencia de varios factores

La excelencia académica no consiste únicamente en la comprobación y contrastación de los resultados; no es algo tan simple como que un alumno muestre orgulloso en casa unas calificaciones extraordinarias. En realidad, el episodio de un resultado excelente y su celebración no es otra cosa que la parte del iceberg que emerge en la superficie. ¿Importante? Por supuesto, pero los resultados brillantes no aparecen por generación espontánea, no brotan de la tierra al apartar un canto con el pie.

En Logos International School llevamos más de 40 años celebrando con nuestros alumnos y sus familias el éxito al que cada uno llega desde un esfuerzo que da resultados por encontrarse perfectamente canalizado y encauzado en una serie de premisas y presupuestos educativos que tienen como meta no solo la grandeza y la magnificencia académica, sino también la personal. No nos sirve otro resultado que el 100% de aprobados en las pruebas EVAU, con una media de 8,14, o que la primera promoción de nuestros alumnos de Bachillerato Internacional haya conseguido una nota media de acceso de 11,5. Y tampoco nos sirve otro resultado que la formación de personas preparadas para el futuro a través de una educación en valores adecuada y comprometida con su entorno, el desarrollo de una inteligencia emocional sana y el crecimiento del espíritu deportivo.

¿Dónde está la clave?

● En la formación integral de nuestro alumnado a través de la participación de un profesorado de alto nivel con vocación y dedicación, sin apenas rotación del mismo.

● En el mantenimiento de un ratio bajo de alumnos por aula.

● En la confección y planificación de un programa de aprendizaje de idiomas que va mucho más allá del bilingüismo. En Logos Nursery la inmersión en lengua inglesa es completa desde los tres años, en primaria desde hace más de 30 años contamos con un proyecto propio de bilingüismo, los alumnos solo tienen en español; matemáticas, lengua española y valores o religión. Por su parte, en ESO, Bachillerato y Bachillerato Internacional se imparten algunas materias en inglés y se agrupa a los alumnos por su nivel de competencia.

● A partir de Secundaria nuestros alumnos tienen la posibilidad de estudiar, además, francés ó alemán.

● Contamos con una amplia oferta de actividades y programas de intercambio con Francia, Alemania, Estados Unidos y conciertos con colegios de Reino Unido y Canadá, donde pueden elegir desde estancias de cuatro meses hasta cursos escolares completos.

● Nuestro programa de Bachillerato Internacional ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación.

● Contamos con unos espacios de aprendizaje únicos e innovadores que facilitan el estudio colaborativo, el desarrollo del espíritu crítico, la comunicación y el enriquecimiento de las capacidades creativas. Factores, todos ellos, que convierten a nuestros alumnos en agentes activos de su propio aprendizaje con la ayuda de las últimas tecnologías.

De esta manera conseguimos alumnos preparados para los desafíos a los que se van a enfrentar en breve desde la confianza y la seguridad que proporciona la experiencia educativa de Logos International School.

