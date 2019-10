La historia de superación del chico con parálisis cerebral que gatea dos kilómetros cada día para ir al cole Jaime es un joven de 16 años de El Salvador cuyo empeño en progresar y sacar a su familia de la pobreza puede más que su falta de movilidad

Jaime Osmín Pérez tiene 16 años pero su vida no es como la de cualquier chico adolescente que se precie. De origen humilde, este joven natural de Morazán (El Salvador) sufre parálisis cerebral desde los tres meses de vida, lo que le provoca no tener equilibrio y que no pueda andar. Sin embargo, la palabra «derrota» no existe en su vocabulario.

La historia de Jaime ha conquistado los corazones de todo el mundo después de que el diario salvadoreño « La Prensa» lo haya dado a conocer. Y es que el joven recorre cada día, gateando, los 2 km que separan su casa de su escuela. Su falta de movilidad no ha sido excusa alguna para que Jaime cese en su empeño: estudiar, progresar y sacar a su familia de la pobreza.

Según el diario, la jornada de este adolescente arranca a las 05:30 horas cada día. Una vez arreglado, sale de su casa a las 06:15 para poder llegar a la escuela a las 07:15, hora en la que el centro cierra las puertas. Son algo más de 4 km los que Jaime gatea cada día, unos 2km a la ida y otros tantos a la vuelta.

«No deja de ir a la escuela. Hace unos días estaba lloviendo y a 800 metros de la casa había una lodazal. Le dije que no fuera, tenía que atravesar todo el barro. Pero se fue igualmente», cuenta su madre, Matías Luna. «Dice que no es lo mismo ir al colegio a que le pasen los apuntes», asegura la progenitora.

Para Jaime, su mayor deseo es ir a la escuela sin tener que arrastrarse durante todo el camino. Porque una cosa tiene clara: no va a dejar de estudiar por mucho que la vida no se lo ponga fácil.

«Mi pasión es el estudio. Ya puedo leer y cuando sea mayor quiero trabajar en un banco para poder ayudar a mi familia, mantenerlos y que dejen de trabajar en el campo», asegura el joven.

Los profesores destacan los grandes logros del joven, de quien destacan su dedicación y esfuerzo. Por ello, su país se ha volcado con él.

El Gobierno de El Salvador, nada más conocer la historia de Jaime, decidió ponerse manos a la obra. Jorge Alejandro Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), le regaló un «quad» para que pueda desplazarse de manera más cómoda y rápida.

Jaimito ya tiene su cuadrimoto para poder ir de manera segura y rápida a su centro Escolar!!👍❤️❤️ pic.twitter.com/IvwurnKDDt — Jorge Koky Aguilar (@kokyaguilar27) October 4, 2019

Igualmente, por mediación del Gobierno, el joven está siendo tratado ya por el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). Tras unas primeras pruebas, los médicos informaron a Jaime de que tiene un 90% de probabilidades de que pueda caminar, siempre y cuando siga con las terapias pertinentes en el Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR).

Hoy conocimos a Jaime, para conocer su caso, escuchar sus necesidades y saber que podemos hacer como Bienestar Social no solo por el sino para su comunidad. pic.twitter.com/6PV41OtvNj — BienestarSocialSV (@bienestarsv) October 3, 2019

El Ejecutivo también se ha reunido con él y su familia para tratar su caso, proporcionarle ropa o todo lo que la familia necesite.

