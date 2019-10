«Uno de los factores más influyentes en la creatividad de los niños es el ambiente en la escuela» Baptiste Barbot es profesor de Psicología en la Universidad de Pace (campus de Nueva York) e invitado al I Encuentro sobre Artes, Emociones y creatividad organizado por Fundación Botín

El doctor Baptiste Barbot es profesor de Psicología en la Universidad de Pace (campus de Nueva York) y profesor adjunto en el Centro de Estudios Infantiles de la Universidad de Yale. Es editor asociado de la revista Division 10 Journal, Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología, así como editor asociado de la revista temática New Directions for Child and Adolescent Development de la editorial Wiley. Recientemente ha sido el encargado de presentar una de las sesiones del I Encuentro Artes, Emociones y Creatividad organizado por la Fundación Botín.

Sin duda la creatividad es una de las habilidades del siglo XXI.

Cada vez se reconoce más que la creatividad es un factor importantísimo y necesario a la hora de resolver problemas que se van presentando en la vida, y durante la carrera profesional, lo que contribuye al desarrollo personal en su totalidad. Y como una de las habilidades del siglo XXI (las otras son el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la comunicación) la creatividad ha venido siendo un punto de interés en los campos de la Psicología y de la educación desde los años cincuenta. En cualquier caso, y pese a toda la investigación realizada, esta habilidad sigue sin ser comprendida del todo.

¿Por qué seguimos sin saberlo todo sobre la creatividad?

Lo primero, requiere que la definición sea acordada por los psicólogo, los pedagogos, los profesores y toda la comunidad científica. Después, se supone que los instrumentos para medirla en niños están disponibles, y tercero, que las interpretaciones de los test nos deberían llevar a tomar decisiones encaminadas a potenciarla en clase.

¿Cuál cree que es la fórmula para potenciar la creatividad en el aula?

Debería reunir tres objetivos principales: uno, identificar el potencial creativo de los niños para guiarles de una forma apropiada y a su medida, dos, identificar el nivel medio del potencial creativo de todo el grupo de estudiantes (la clase, el centro escolar, el país...), para poder hacer comparaciones entre grupos y ver los efectos de los programas de entrenamiento, uso de pedagogías alternativas, culturas...; y tres, monitorizar los resultados entre el potencial creativo «natural» o bajo un programa educativo concreto.

Usted reconoce que las escuelas pueden condicionar mucho la creatividad de sus alumnos.

Por supuesto, uno de los factores más importante e influyente en la creatividad de los niños es el ambiente en la escuela. Este impacto ha sido medido por algunos estudios, que han medido el contraste entre escuelas tradicionales y las que ofrecen pedagogías alternativas. Por ejemplo, sistemas como el Montessori y el Freinet han dado lugar a estudiantes más creativos, en comparación con el otro modelo. La conclusión es que hay escuelas que lo potencian, y otras que no apoyan su desarrollo, implícita o explicitamente (Mourgues et al. 2014). La consecuencia es que algunos contextos escolares están presumiblemente ofreciendo un mejor ambiente que otros, porque invitan a sus alumnos, de una manera u otra, a desarrollar su inteligencia mediante la expresión de la misma.

¿Cuáles son los aspectos más importantes ue debe reunir el ambiente escolar para fomentar la creatividad?

Son varios: la estructura, la atmósfera y la operatividad del aula pero, sobre todo, la actitud de los profesores hacia la creatividad. Por contra, una oferta limitada de opciones, un clima muy normativo, la presión y la competitividad pueden comprometer su desarrollo, porque los niños asumirán que «no está dentro del programa».

Usted asegura que la creatividad no es una entidad estática, sino que se desarrolla a medida que las personas maduran.

Entender cómo se desarrolla la creatividad es fundamental para su estudio, ya que puede ayudar a que los expertos y los educadores fomenten la creatividad en los niños para que alcancen su máximo potencial creativo. No obstante, el desarrollo de la creatividad no puede caracterizarse con una tendencia de desarrollo típica a lo largo de la infancia y de la adolescencia por dos razones: se supone que el potencial creativo, el desempeño o la productividad no se desarrollan de forma lineal durante toda la vida del individuo. Por otra parte, la creatividad no es una entidad unitaria. Es decir, las tendencias de desarrollo observadas pueden variar considerablemente en virtud de otras facetas específicas de la creatividad (como las dimensiones cognitivas frente a las motivacionales), así como en función de las exigencias concretas de la labor creativa propuesta.

Sobre Baptiste Bardot Su formación se ha concentrado tanto en la psicología del desarrollo, como en la psicología diferencial, en la que es Doctor por la Universidad de París V René Descartes, desde 2008. Su labor de investigación se centra en la valoración de la creatividad y en el estudio de su desarrollo durante la adolescencia en relación con el desarrollo psicosocial (yo e identidad) de la comunidad en general, así como de los jóvenes con necesidades especiales (incluyendo a los adolescentes con comportamientos externalizados y delictivos) en particular. También está interesado en los programas de intervención basados en la realidad virtual que permiten que los jóvenes intervengan en procesos inusuales de resolución de conflictos, en la adopción de perspectivas corporeizadas y en experiencias desconocidas que desencadenan un cambio en su desarrollo cognitivo y psicosocial. A lo largo de su carrera, ha publicado más de 80 artículos y publicaciones especiales, así como capítulos de libros revisados por pares dedicados a estas áreas de conocimiento. La labor de investigación del Dr. Barbot ha sido financiada por la Fundación Spencer, por la Asociación Estadounidense de Psicología y por el Imagination Institute (Fundación John Templeton).

