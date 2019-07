Cajas de manualidades para que los niños no se aburran en verano Actividades creativas y educativas para niños de 3 a 8 años cuyo objetivo es que aprendan divirtiéndose

Las formas de educar están en continuo cambio y replanteamiento, actualmente prevalece el «cómo aprenden» los niños más que el «qué y cuándo lo aprenden». Tal y como apuntaba Benjamin Franklin con su célebre frase: «Si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, recuerdo, si me involucras, aprendo».

Esta es la premisa que mueve e inspira a los creadores de Kreiva Box, unas cajas con actividades creativas y educativas para niños de 3 a 8 años cuyo objetivo es que aprendan divirtiéndose. «Cuando el niño es el que toca, pinta, construye o experimenta, se convierte en el centro y motor del mismo aprendizaje, siendo él mismo el que muestra interés por descubrir y aprender. ¡La cara de satisfacción de los niños al terminar sus propios proyectos o actividades, no tiene precio!», explica Gina, cofundadora junto a Adriá, su pareja, del proyecto Kreiva Box. Ambos creadores son apasionados de las manualidades y los experimentos caseros y al ser padres, primero de Aitana y luego de Bruna, decidieron poner en marcha su propio proyecto para compaginar trabajo y familia ya así poder pasar más tiempo con sus hijas.

Las actividades que se encuentran en las Kreiva Box están inspiradas en los denominados «STEAM projects», pequeños proyectos educativos pensados para despertar la curiosidad por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas a los más pequeños.

Estos son algunos de los kits de manualidades más adecuados en función de la edad.

Kit «Agua y colores». De 3 a 8 años. Con esta propuesta los niños y niñas experimentarán y aprenderán de una forma divertida y manipulativa sobre la formación de colores y cómo combinarlos.

Kit «Diviértete Cultivando». De 3 a 8 años. Un huerto urbano para para que los niños observen el crecimiento y evolución de las plantas. Además del placer de saborear sus propios tomates y lechugas se divertirán montando un muñeco crece pelo de césped como los de antes. ¡Nada mejor para aprender que ensuciándose las manos!

Kit «Jurassic Box». A partir de 4 años. Con esta idea lniñas y niños descubrirán cómo eran los dinosaurios y podrán aprender con distintos juegos DIY relacionados con estos desaparecidos animales.

Kit «Circuitos». A partir de 6 años. Un kit para aprender y experimentar con la electricidad. Construye tus primeros circuitos con leds y pon en práctica tus conocimientos construyendo unas bonitas lámparas y una tarjeta de felicitación.

Kit «Arte Moderno». De 3 a 8 años. Este kit de manualidades sobre arte es ideal para niños y niñas a partir de 3 o 4 años. Con él, aprenderán y harán sus propias obras de arte inspiradas en los principales artistas del siglo XX. Un retrato cubista de Pablo Picasso, un cuadro de estilo Mondrian... ¡Creatividad al poder!

Kit «Dino Party». De 3 a 5 años. Un kit de manualidades para que los niños y niñas puedan celebrar una fiesta de Dinosaurios con invitaciones, decoración y disfraz incluido. ¡Una fiesta de lo más salvaje!

Kit «Sistema Solar y Constelaciones». A partir de 5 años. «Mamá, papá, yo de mayor quiero ser astronauta»... Con este kit de manualidades niños y niñas apasionados por el espacio y los planetas podrán construir su propio sistema solar y aprender sobre las constelaciones a través de distintas actividades y juegos.

Kit «Refugio para pájaros». De 3 a 8 años. Un kit de manualidades para que los niños construyan una casita de madera para pájaros y les hagan unas galletas para que tengan comida durante el invierno. ¡Entre todos podemos cuidar del planeta y de los animales del bosque!

