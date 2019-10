concurso Aprender química jugando Consigue este juego de química para niños

¿Qué es la química? Aquí las definiciones oficiales según la RAE:

«La forma f., del ant. quimia, este del ár. clás. kīmiyā['], y este del gr. χυμεíα chymeía 'mezcla de líquidos'.

1. adj. Perteneciente o relativo a la química.

2. adj. Por contraposición a físico, concerniente a la composición de los cuerpos.

3. m. y f. Especialista en química.

4. f. Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición.»

Pero aprender no tiene que ser teórico ni aburrido, la química es una materia complicada y que requiere de mucho esfuerzo cuando los niños se enfrentan a ella por primera vez en el colegio o instituto. Numerosos estudios defiende que los niños aprender mejor jugando, ya que no se les presenta como una tarea o trabajo que han de realizar, si no que va a ser algo divertido y la química no podría ser una excepción.

Para ello desde ABC sorteamos este juego de química con el que los niños se pueden adentrar en esta ciencia jugando, si quieres conseguirlo tendrás que contestar a este breve cuestionario.

Con esta técnica de aprender jugando los niños asimilan mucho mejor los conceptos, la práctica de los experimentos hacen que la lección sea mucho más divertida.

