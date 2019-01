8 tips para superar la cuesta de enero Consejos de orden de Pía Nieto, experta en diseño, organización, limpieza, alimentación y todo lo que conlleva un hogar

Entramos en la cuesta de enero con propósitos estupendos de ahorro y de lograr más orden en nuestras casas y nuestras vidas. Cualquier experiencia de otros nos ayuda a ponernos las pilas porque nos preocupa cómo llegaremos a fin de mes y, sobre todonecesitamos pasar al siguiente sin que se nos descabalen las cuentas y la cabeza. «Hay que estar muy atentos porque con pequeños gestos bien pensados, el paso de un mes de enero inteligente nos aproxima a un febrero llevadero», asegura la organizadora profesional Pía Nieto, una de las mayores expertas de nuestro país en organizar y ordenar cada rincón de tu hogar.

Nieto lleva años dedicada a crear hogares felices, es experta en diseño, organización, limpieza, alimentación y todo lo que conlleva un hogar, y creadora de su libro «Manual del orden en casa» de la editorial Arcopress. Ella es quien nos regala estas 8 claves para lograrlo:

Cada día de la semana, abre un armario, sáca todo, limpia, analiza bien lo que contiene y trata de deshacerte de lo que no hayas usado o tengas viejo o repetido. Hazlo en la cocina, en el cuarto de baño, en la ropa blanca, las habitaciones, el trastero… con todo. En 15 días tienes los armarios a punto. Si necesitas alguna cosa será solo una, no veinte. Ya me entiendes. Persevera en el orden.

Haz lista de lo que realmente necesitas. Déjala enfriar unos días y dale otra vuelta, seguro que eliminas cosas. No compres nada que no vaya en tu lista. Hazme caso, ahorrarás dinero. Persevera.

Haz el calendario de menús cada semana o cada 15 días. Luego haz la lista de la compra; está demostrado que quienes lo hacen ahorran un 40%. No vayas de visita al supermercado; no es un museo ni una galería de arte. Persevera.

Enero es un mes fabuloso para poner los marcadores a cero en todo, pero especialmente en los alimentos de la despensa, nevera y congelador. La segunda semana hazlo y ajusta tus menús a los alimentos que van a caducar y a los que tienes abiertos y estrena la tercera semana con una compra nueva. Date esa alegría, pero siempre con tu lista, no la dejes. Persevera.

Acostúmbrate a comprar solo una unidad de cada cosa y estrictamente lo que necesites, como el sistema Toyota. El «por si acaso» no suele llegar y mientras, te has gastado dinero, los alimentos se estropean, te toca consumirlos y te ocupan espacio. Tendrás que limpiar más. Se implacable. Persevera.

Ten bien a mano el presupuesto de gastos que empezaste a trabajar en octubre y con el que te has comprometido desde el 1 de enero. Estudia el calendario de compras y actúa.

Dona en condiciones adecuadas y con estilo. Si vendes haz lo mismo. Date un plazo y si no lo vendes; dona. Sé rápido, despeja zonas y aprende a disfrutar de los espacio vacíos; tienen su belleza Persevera.

Aprende a hacer listas de cosas y de las acciones que cada una de ellas necesita. Revísalas a diario. Vete tachando y pasa a la siguiente acción hasta haber completado esa «cosa». Ahorrarás tiempo y dinero. Persevera.

