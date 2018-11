S. F.

«La casa del vacío» invita este fin de semana al público familiar a crear nuevos espacios en Conde Duque. Esta iniciativa, que ofrecerá más de 20 talleres (repartidos entre este año y el 2019), se enmarca dentro del ciclo «Dame cuartelillo», un proyecto que abre distintos espacios de Conde Duque a través de las propuestas de artistas que vinculan sus trabajos a la memoria, la ciudad y el cuerpo.

Las actividades para niños de «La casa del vacío» se centran en los «Laboratorios de música y arquitectura», un proyecto educativo que investiga la relación entre estas dos disciplinas. Los talleres, que se celebran fines de semana y festivos a partir de las 11 horas, están dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Los asistentes podrán descubrir los espacios de Conde Duque mientras trabajan, gracias a conceptos espaciales como las tres dimensiones, acciones creativas, el paso del plano al volumen o el uso de la geometría.

El sábado 3 de noviembre se imparten el taller «Bosques de sonidos y escultura». En la primera parte, los niños pintan con música en directo y los padres son espectadores. Durante la segunda parte de los laboratorios, las familias construyen esculturas con material reciclado.

Un taller cada fin de semana

Durante los próximos fines de semana de 2018 los talleres trabajarán sobre aspectos como «La nota, el punto y la columna», «La melodía, la línea y el muro», «El acordeón» o «El triángulo», entre otros.

Los talleres son un escenario donde se tejen relaciones y donde los resultados se consiguen a base de ensayo y error. Eider Holgado y Pablo Llamas guían a los participantes proporcionando herramientas a partir de las cuales estos pueden trabajar por sí mismos y según sus capacidades. Se facilita el uso de material reciclado para potenciar un entorno sostenible y ofrecer la posibilidad de continuar la actividad fuera del centro. Además, todas las actividades cuentan con música en directo.

Memoria, ciudad y cuerpo en las «performance» artísticas

También este fin de semana, dentro del ciclo «Dame cuartelillo», la artista Aitana Cordero, propone para el sábado 3 de noviembre «Las Cosas», una performance en forma de taller en la que escribe una carta a los vecinos del barrio invitándoles a que le traigan objetos de los que quieran deshacerse para enseñarles a romper con el pasado. El domingo 4 de noviembre, la artista completa la acción con «Solo...?», un trabajo que reflexiona sobre el paso del tiempo.

El ciclo continúa con la pareja formada por Rosa Casado y Mike Brookes, que los días 10 y 11 de noviembre intervienen con la pieza «Quiet, too quiet, but not silent», que se define como un deseo de revelar un espacio social a través de la reconstrucción de lugares geográficos en los que no estamos, lugares de ausencia compartida.

Los días 17 y 18 de noviembre, Silvia Zayas y Diego del Pozo presentan «One hole, two holes…», una acción que se pregunta cómo estar cerca sin tocar, cómo acariciar con los ojos, a través de textos, imágenes y cuerpos en movimiento que se muestran ante otros imaginarios afectivos.

El artista Alejandro Martínez Parra cerrará el ciclo con su obra «De sol a sol», los días 24 y 25 de noviembre, con una exploración sobre cómo la luz se afana en persistir y cómo la sombra se empeña en adquirir protagonismo.

Y todos los días, la artista china Xirou Xiao y el performer brasileño Lyncoln Diniz, serán los maestros de ceremonias que recibirán puntualmente al público en la entrada principal de Conde Duque. Su misión será la de guiar a los asistentes y ponerles en situación desde la puerta principal hasta el lugar donde ocurran cada día las intervenciones, un momento señalado para compartir la particular forma de mirar, transitar y subvertir los muros de Conde Duque que plantea este ciclo. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, con inicio a las 12,30 horas en la puerta principal de Conde Duque.