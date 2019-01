Estreno de la película de los Lunnis: Aitana pone la guinda con su canción El 18 de enero llega a los cines «La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico», que cuenta con la colaboración de dos cantantes de OT

S. F.

«La gran aventura de Los Lunnis y el libro mágico» ha sido calificada como «especialmente recomendada para la infancia» por sus valores educativos. Un viaje al mundo de la fantasía que supone el salto al cine de los populares muñecos de Clan, el canal infantil de RTVE, que protagonizan la película junto a actores conocidos y personajes de animación.

La música tendrá un importante papel con una banda sonora firmada por Vanesa Garde y seis canciones que se acercan al universo infantil. Compuestas entre otros por Guille Milkyway, el popular cantante y dj líder de «La casa azul», están interpretadas por los propios actores protagonistas Bruno Oro y la niña Carla Chiorazzo, junto a Los Lunnis y la colaboración especial de Gisela y Aitana que ponen voz a los dos temas principales, que pudieron escucharse en la Gala de Navidad de Operación Triunfo (OT).

«Amigos», de Sergei Grosny e interpretada por Gisela, es la canción que abre la película. Un canto al optimismo y a la celebración de la amistad que nos anima a salir a buscar aquello que nos inspira, disfrutando de las nuevas aventuras que cada mañana nos ofrece, y descubrir que «aprender y compartir es nuestra magia».

«Hay algo más» es el tema al que pone voz Aitana y con el que se cierra la historia, invitando a descubrir ese otro mundo más allá de la realidad. Compuesta por Ludovico Vagnone, la canción es un puente hacia el mundo de fantasía como el que recorren los protagonistas de la pelicula, porque «cada fantasía guarda un pedacito de verdad».

La importancia de la lectura

Los Lunnis se verán inmersos, junto a su amiga, la pequeña Mar, en una gran aventura para salvar el libro donde viven los cuentos del mundo, como «Merlín», «Pinocho», «Alicia», el «Mago de Oz», el «Flautista de Hamelín» o el «Ratoncito Pérez». A su paso, irán encontrando personajes de cuentos y leyendas, reales y animados… Y juntos descubrirán la importancia de leer, porque «los cuentos son caminos de palabras que nos llevan a todos los lugares que podamos imaginar».

Carla Chiorazzo, de 8 años, da vida a Mar. Junto a ella, Pablo Carbonell como Merlín, Bruno Oro como el malvado Crudo, Ramón Barea como el abuelo, y más de 20 actores invitados como David Fernández, César Camino, Sebastián Blanco o Rodrigo Poisón, y Lucrecia, la protectora del libro mágico, acompañarán a Lublú, Lulila, Lupita y Lucho (Ingrid Domingo, Cris Camisón, Lores Marco y David Llamas).

La película, dirigida por Juan Pablo Buscarini, llega con vocación internacional en una coproducción entre España (80%) encabezada por RTVE junto a Tandem Films, Enrique Cerezo PC, Caléndula Films AIE y Argentina (20%) con Pampa Films, Non Stop Digital, In Post We Trust y Mediabyte.

