La firma «Fashion Nova» ha provocado esta semana una oleada de críticas en redes sociales por usar un tipo de tela en sus bikinis y trajes de baño potencialmente peligrosos puesto que pueden provocar cáncer, tal y com advierten en sus etiquetas.

Fue una internauta la que alertó de este grave problema al publicar en su cuenta de Twitter una imagen de la etiqueta interior de su bikin: «¿Sabían que esta etiqueta está por dentro de trajes de baño de Fashion Nova?». La etiqueta en cuestión, que cuelga de un bikini de color verde neón, pone: «Advertencia: Este producto puede exponer plomo y cadmio, que según el estado de California causan cáncer, defectos de nacimiento y daños reproductivos».

Did y’all know this tag is in Fashion Nova swimsuits ? pic.twitter.com/pUK5S2BAMq