Moda sostenible en el black friday de la mano de María Lafuente La diseñadora lanza una colección cápsula de calzado sostenible y accesible con la firma Mimao

Marisol Navarro

@soledadnavarro_ Actualizado: 21/11/2018 10:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No desvelamos nada si decimos que, hoy por hoy, las grandes firmas de moda accesibles, las fast fashion, no tienen competencia. Aunque, desde hace unos años, los vientos empiezan a soplar en otra dirección. Lo sostenible está de moda. Dónde se fabrican las prendas que vestimos, con qué materiales se elaboran y, una pregunta que nos sobresalta el corazón cuando a veces sabemos la respuesta, quién trabaja esas prendas.

Ya no nos conformamos con todo, no queremos cerrar los ojos ante lo que hay detrás de cada uno de los productos. Se quiere calidad y sostenibilidad en una moda accesible. Algo que nos propone la diseñadora leonesa María Lafuente, precursora de la moda sostenible, de la moda natural. Ella fue la primera en realizar colecciones con fibra de carbono, fécula de patata y vidrio, además de representar a España en el Foro Internacional de la ONU, con la primera colección certificada PEFC de tejidos sostenibles.

Y ahora se une a la firma de calzado Mimao para sacar una colección cápsula de botas sostenibles. Un único diseño, en siete colores: negro, oro, plata, rojo, azul, verde y mostaza, todo inspirado en las colecciones de María Lafuente. Ambas firmas que ahora se asocian, y que María no descarta una continuidad, tienen unas señalas de identidad comunes: Mimao es marca española de no muy largo recorrido, pero sí con muchos seguidores, cuyas señas de identidad está trabajar artesanalmente, algo que Lafuente no deja nunca fuera de sus colecciones, ¡qué ya son!, y que presenta en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid año tras año.

Esas doscientas unidades exclusivas se pondrán a la venta, en la web www.mimao.es, el viernes de compras prenavideñas, o también conocido como black friday. Una fecha marcada en el calendario cada vez con más fuerza, donde cada vez más fabricantes, tiendas y, ahora también diseñadores se suman a esta iniciativa de poner sus productos al mejor precio para hacerse con una porción de la tarta.