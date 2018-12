Juana Acosta, nueva embajadora de Durán Joyeros Para celebrar la unión profesional, la casa de joyería organizó una glamurosa fiesta en la que la actriz derrochó estilo por los cuatro costados

No comenzó con buen pie el año para Juana Acosta que, el pasado mes de julio anunciaba su separación con Ernesto Alterio tras quince años de relación y una hija en común, pero parece que va a terminar bien. Está más repuesta que nunca y vive su segunda juventud. No solo está de nuevo enamorada -ha rehecho su vida con el arquitecto de 30 años Óliver Sancho-, sino que además las cosas en el plano profesional no le pueden ir mejor.

La actriz acaba de convertirse en la nueva embajadora de Durán Joyeros, una de las casas más emblemáticas de nuestro país dentro del mundo de la joyería y relojería, con más de 130 de historia. Una elección nada improvisada, pues Acosta es la mejor representación de la excelencia y saber hacer que se materializa en cada una de sus joyas.

Para celebrar esta unión profesional, la marca organizó una gran fiesta llena de glamour, a la que acudieron más de 150 personas, entre ellas, grandes rostros conocidos como Beatriz Espejel, Cristina Aragón o la fotógrafa Rosa Copado.

Una ocasión muy especial para Acosta en la que derrochó estilo por los cuatro costados, ataviada con un traje de chaqueta, muy a la última, de color violeta. Como joyas, optó por varias piezas de alta joyería elaboradas en oro blanco y diamantes que resaltaron su siempre impecable estilismo.

Gargantilla de Durán hecha a mano

Una gargantilla hecha a mano en oro blanco con más de 600 diamantes engastados; un doble anillo también de piedras preciosas; una sortija de la colaección Forever, realizada en oro blanco con diamantes talla brillante formando lazos en degradé y otro par de anillos de la colección New Vintage. Todos ellos pertenecientes a la gran casa de joyería.