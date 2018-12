Así es Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito Es el nuevo objetivo de la prensa gráfica después de que este sábado cumpliese la moyoría de edad

ABC

Actualizado: 16/12/2018 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La hija de Guti y Arantxa de Benito, Zayra, se convirtió desde este sábado en el nuevo objetivo de los paparazzis tras alcanzar la mayoría de edad. Como ya sucedió con otras hijas de rostros famosos, es el caso de Andrea Janeiro y Alejandra Rubio, a partir de este momento la Ley del menor ya no la protegerá y su cara podrá aparecer en los medios despixelada.

En su caso y, a diferencia de lo que le sucedió a la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique que no ansiaba protagonismo alguno, no parece importarle que su rostro salga en las portadas de revistas del corazón. Su vocación es convertirse, como muchas otra jóvenes a su edad, en una influencer de prestigio. Así da cuenta su perfil de Instagram, en el que ya cuenta con casi 14.000 seguidores, plagada de imágenes de la joven ofreciendo consejos de belleza y salud. Además cuenta con su propio canal de Youtube.

Una chica responsable de la que sus padres están enormemente orgullosos, como así lo hizo saber su madre este sábado en su cuenta de Instagram. «Felicidades mi amor!! Ya ha llegado tu soñado día… disfruta de esta nueva etapa, persigue tus sueños, cuídate y sé muy feliz. Te adoro», escribe Arantxa de Benito en su cuenta de la red social.

Por su parte, su padre quiso felicitar a su hija con un ramo de flores, un peluque y una tarjeta de cumpleaños, en la que tanto él como su mujer, Romina Belluscio, le deseaban lo mejor. La relación con su progenitor es muy buena pese a la separación de Guti y Arantxa de Benito en 2009.

En cuanto a estilo, más bien deportivo y desenfadado, siguiendo las tendencias de la temporada. Se nota que Arantxa de Benito le ha dado algún que otro consejo a su hija, sin dejar de lado su gusto personal. La moda es otra de sus grandes pasiones, como así lo demuestra en sus redes sociales.

Lo cierto es que pese a la alegría de por fin cumplir la mayoría de edad, los últimos años no han sido nada fáciles para ella después de perder a su gran amiga Diana Quer. El pasado 22 de agosto le dedicaba unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram: «Hoy hace ya dos años desde que me vigilas desde el cielo y me das la fuerza para seguir día a día... no sabes ni te imaginas lo que te echo de menos, cuando nos pasábamos horas en el sofá riéndonos, cuando hacíamos planes absurdos, cuando no necesitábamos a nadie más solo con estar nosotras valía... aún recuerdo cuando me mandaste el audio diciéndome que me echabas de menos, ojalá pudiera haberme despedido de ti, poder haberte dado un último abrazo, poder haberte dicho todo lo importante que eras para mí», escribe la joven.