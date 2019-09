Yurena, destrozada por la delicada salud de su madre: «Que acabe esta pesadilla» Hoy Margarita celebra 91 años y su hija ha querido hacer un homenaje a su madre en Instagram

ABC Madrid Actualizado: 22/09/2019 17:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Famosos que descendieron hacia el olvido o acabaron viniéndose a menos

La carrera de Yurena no se ha paralizado a pesar de que decidiese alejarse del mundo de los platós de televisión y decidió probar suerte como empresaria de la noche llevando un local de copas en el madrileño barrio de Malasaña. Atrás quedan sus inicios en los que su «No cambié» fue a la vez disco de oro e «himno» del clan de «frikis» que «Crónicas Marcianas» dio a conocer con personajes como Paco Porras, Toni Genil, Leonardo Dantés o la propia madre de Yurena, Margarita Seisdedos.

La madre de la cantante siempre ha estado a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos, la defiende ante todo y todos e incluso cobnfesó en una ocasión que duerme con ella. Se hizo famosa por el ladrillo que llevaba en el bolso cuando pegaba a Arlequín, uno de los enemigos de su hija.

Hoy Margarita celebra 91 años y su hija ha querido hacer un homenaje a su madre en Instagram. Un post que ha alertado a todos sus seguidores pues la cantante se muestra muy preocupada por su estado de salud. «Están siendo los días más difíciles de mi vida. Eso por no hablar de la noche de ayer, la más triste y dolorosa que he pasado desde que tengo uso de razón. Pensé que ayer se apagaba La Luz de la persona a la que más quiero en el mundo. Noche interminable que me destrozó. Rezo para que las cosas mejoren cuanto antes y acabe esta pesadilla», escribió en Instagram junto a una tierna imagen de las dos.

Ante la preocupación de sus fans, la cantante ha decidido cambiar el texto y ha escrito bajo la misma imagen: «Hoy 22 de Septiembre hace 91 años nació la persona más maravillosa y especial de mi vida, mi madre. FELIZ CUMPLEAÑOS MAMÁ!!!! Te he querido, te quiero y te querré con locura hasta el final de mis días. Hoy lamentablemente no podremos celebrar tu cumple como a mí me gustaría y como tú mereces, pero lo que si vamos a celebrar y por lo que doy gracias, es porque un año más pueda estar a tu lado, aunque sea en estas circunstancias tan tristes y preocupantes. Rezo cada minuto para que te recuperes en la medida de lo posible y puedas regresar a casa conmigo por mucho tiempo más para seguir disfrutando de ti, cuidándote y dándote todo el cariño del mundo, el que tú te mereces ama. Mi luz, mi ángel de la guarda, mi Estrella. Eso eres tú mamá!! Lucha por vivir mi reina!!! Te adoro!!»