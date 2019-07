Youtube Tamara Gorro responde muy dolida a una inapropiada pregunta sobre la salud de su hijo La «influencer», que suele hacer caso omiso a las críticas, en este caso ha reaccionado a la ofensa de una seguidora

Desde que Tamara Gorro se adentrara en el mundo de la televisión, durante los inicios del programa «Mujeres y Hombres y Viceversa», la televisiva ha tenido que lidiar con numerosas críticas, pues el hecho de pasar de ser una persona anónima a convertirse un personaje público hace que la exposición sea mucho mayor y que sea imposible agradar a todo el mundo.

La «influencer» siempre trata de hacer caso omiso a los comentarios que tratan de ofenderla. Sin embargo, esta vez no ha aguantado más y ha contestado a un comentario que arremetía contra una de las personas que más quiere, su hijo Antonio. Gorro pidió a sus seguidores que le enviasen una serie de preguntas para poder contestarlas en un vídeo de su canal de «Youtube». Sin embargo, ella no contaba con que una de las cuestiones pudiese llegar a ofenderle tanto.

La mujer del futbolista Ezequiel Garay contestó a todas las preguntas de muy buena forma, pero una vez llegó el final del vídeo se pronunció sobre la desafortunada duda de una seguidora que le preguntaba si su pequeño padece algún tipo de enfermedad, ya que «siempre se le ve lento» y «con la misma mirada».

Ante esta inapropiada cuestión, Tamara respondió lo siguiente: «Esta pregunta la voy a hacer pero, no sé si la dices con maldad o con qué enfoque dices esta pregunta tan absurda», empezó Tamara, para continuar diciendo: «Mi hijo no está enfermo, para nada, y si estuviera enfermo no tendría ningún problema en decirlo, te lo puedo asegurar. Si mi hijo está más lento, según tú, es porque todos los niños no son iguales. Hay niños que caminan con 13 meses, otros con 15, otros con 17...».

La «youtuber» lejos de evitar el tema quiso recalcar la importancia del cuidado que se debe tener a la hora de expresar este tipo de pensamientos, pues puede influir mucho en terceras personas: «Si a ti esa pregunta te la escucha hacer una niña de 12 o 13 años, para ella, lo normal será decirle a un niño que está enfermo», dijo la influencer.

Por último, Tamara quiso zanjar el tema hablando sobre el estado de salud de sus hijos: «Mi hijo no está enfermo, mi hija no está enferma. Son dos soles, tienen salud que es lo importante en esta vida, porque sin salud no tiramos para delante. Sobre todo, tienen un corazón enorme, ojalá todos tuvieran ese corazón...».