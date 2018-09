Xuxa revive el peor momento de su vida: los abusos sexuales que sufrió de niña La modelo y presentadora de televisión brasileña concede una entrevista en la que habla de su traumática infancia

Xuxa (55 años), «la reina de los bajitos», hizo las delicias de millones de niños de más de 20 países con sus programas infantiles y canciones tan conocidas como «Ilarié» de «El show de Xuxa». Sin embargo, precisamente la suya, su infancia, no fue feliz, más bien todo lo contrario.

La modelo brasileña sufrió abusos sexuales cuando era niña que la llevaron a bloquear todos sus recuerdos, como así ha confesado en una entrevista con el medio argentino «Clarín» para presentar su nuevo proyecto empresarial. «Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia», explicaba.

La presentadora de televisión no recuerda el momento en el que comenzaron los abusos: «La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era pequeña, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez».

Gracias a la oleada de denuncias, Xuxa sabe que no está sola: «Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto».

Meses difíciles

Xuxa no está pasando por su mejor momento. Hace tan solo cuatro meses que perdió a su madre, víctima del párkinson. «Mi mamá empezó a dejar de hablar, de moverse, después no movía un dedo, abría los ojos y cerraba solamente. Eso no es vida. Soy muy egoísta la quería de cualquier manera cerca. Tengo mucho de mi mamá. Ella me pasó cosas que le enseño a mi hija Sasha», cuenta durante la entrevista.