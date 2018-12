Ed Westwick reaparece después de ser absuelto de tres delitos de agresión sexual El actor retomaba esta semana el rodaje de la segunda temporada de «White Gold», que se tuvo que paralizar tras las denuncias de tres mujeres contra él

De buen humor, con un traje de chaqueta gris y una corbata en tonos malva, Ed Westwick reaparecía esta semana en Essex (Inglaterra) para retomar el rodaje de la segunda temporada de la serie de la BBC Two «White Gold». Fue en noviembre de 2017 cuando se tuvo que paralizar el set de rodaje después de que cuatro mujeres acusaran al actor -quien se hizo famoso por interpretar a Chuck Bass en la serie «Gossip Girl»-, de haberlas agredido sexualmente.

El pasado mes de marzo se abrió una investigación de tres de esas denuncias, que concluyó el pasado mes de julio con la absolución del actor. Los fiscales que llevaban el caso afirmaron que no habían podido reunir pruebas él. «La evidencia fue clara desde el principio. Cada una de las acusaciones hechas por estas tres mujeres era absolutamente falsa», afirmó entonces el abogado de Westwick, Blair Berk, al portal «TMZ». Y añadió: «Es una pena que algunas personas prejuzgasen este caso, lo que provocó que Ed haya tardado ocho meses en ser absuelto oficialmente de todos los cargos».

«Espero que los que hicieron un juicio tan rápido aquí sin saber nada sobre la abundante evidencia de inocencia en este caso duden la próxima vez antes de que acusen públicamente a alguien que no haya cometido ningún delito», sentenció Berk. En cuanto se conocieron las acusaciones, Westwick fue el primero en negar los cargos a través de su cuenta de Twitter: «Nunca me he forzado, de ninguna manera, a ninguna mujer».