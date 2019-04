Viva la Vida La pregunta sexual de Mónica Naranjo que sofocó a Emma García La cantante quiso saber todo sobre la vida íntima de la presentadora

Mónica Naranjo ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa pero no por su música precisamente. La cantante protagonizará «Mónica y el sexo», un reality que tratará sobre diferentes aspectos de la vida sexual de algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. «Creo que hay un vacío muy importante de sexo a nivel educacional», aseguró en conversación con ABC hace un mes. Un programa que según ella misma, está dedicado a todos los públicos a pesar de estar programado para la franja horaria de adultos: «Yo dejaría que mis hijos lo vieran. No está hecho en plan soez. La sexualidad es algo bonito y natural. Tendríamos que hacer más el amor, seríamos personas más sanas», dijo entre risas.

Durante la ronda promocional del nuevo espacio televisivo, la cantante reveló en «Viva la Vida» que «Corbacho y su mujer me ofrecieron hacer un trío», dijo ante la atónita mirada de la presentadora Emma García. Durante la entrevista, la cantante contó todo lo que había aprendido gracias a su programa, a pesar de creer ser «la reina del sexo», lo que le hizo comenzar a experimentar con su cuerpo probando la viagra femenina, geles estimulantes y hasta un «micrófono en el pubis». Tras esto, Naranjo preguntó a la presentadora: «¿Tú usas vibradores?», lo que hizo que Emma se sonrojase y contestase: «Vamos a ver, Mónica, que no estamos en ‘Mónica y el sexo’... Que estamos en ‘Viva la vida’ y...», una duda que ella misma desveló: «Yo tengo una caja entera».

La insistencia de Mónica Naranjo no terminó ahí y quiso saber más sobre la vida íntima de Emma García. «Tengo la mente muy perversa y me estoy imaginando lo tuyo con tu marido». «¿No te estarás poniendo cachonda pensando…?», respondía ella.

Matrimonio

La artista -que puso fin a su matrimonio de 16 años con su representante, Óscar Tarruella, el pasado verano- confiesa que de momento está soltera y sin compromiso: «Ahora solo me falta el sexo porque no he encontrado a nadie lo suficientemente especial como para poder hacerlo», afirmó en la entrevista concedida para ABC, donde recalcó que ella no es una mujer «de una sola noche»: «Yo nunca he tenido sexo loco ni con 20 ni ahora. Necesito una persona que me haga sentir mariposas en el estómago porque sabré que esa relación sexual va a ser muy importante».