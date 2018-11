Victoria Beckham, «vetada» de las Spice Girls Según han declarado el resto de miembros del grupo en una entrevista reciente, la mujer de David Beckham no fue consultada sobre si quería o no hacer la gira

El regreso de las Spice Girls sigue dando que hablar. No es para menos. Las chicas más picantes de la música llevan años protagonizando sus desavenecias en público, sobre todo Mel B y Victoria Beckham. Precisamente, esta última no formará parte de la nueva gira que tendrá lugar este verano.

Según la propia mujer de David Beckham, ella estará apoyando a sus excompañeras, a las que les desea mucha suerte. «Hoy es un día especial pues estas chicas han anunciado las primeras fechas de su gira desde que actuáramos juntas en 2012. No podré estar con mis compañeras en el escenario otra vez pero ser una Spice Girls ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida y les deseo todo mi amor y fuerza en su vuelta a los escenarios el año que viene. Estoy segura de que darán un show espectacular y que los fans de ahora y de antes disfrutarán de un magnífico espectáculo», escribía en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de todas, el día en el que se anunció su regreso.

Todo apuntaba a que fue Beckham la que decidió no estar en esta nueva gira por sus compromisos profesionales, pero nada más lejos de la realidad. Según han confesado el resto de integrantes del grupo en una entrevista reciente con The Jonathan Ross Show, nunca llegaron a planteárselo. «Ella simplemente no quería hacerlo. Está muy ocupada con sus diseños y ha seguido hacia delante con ello», decía Geri Halliwell.

Todas ellas explicaron que se dieron cuenta de que era inútil, pues Beckham no disfrutaba con la interpretación y las giras, por lo que decidieron no incluirla. Pese a todo, según su versión, siguen manteniendo un estrecha relación. «He visto hace poco a Victoria y es obvio que nosotras tenemos contacto, ella sigue siendo una parte muy importante de las Spice Gilrs, nos apoya y nosotras le apoyamos a ella. Pero en realidad no le preguntamos», proseguía Mel C.

Unas declaraciones que contrastan con las peleas que han protagonizado entre ellas para conseguir este regreso. No son nuevas las desavenencias entre Mel B y la diseñadora. Ambas han mantenido tensiones desde hace años y han sido las que más han divido el grupo. De hecho, no es un secreto que crea que la esposa de David Beckham no tenga mucho talento musical, al igual que esta piensa que Mel B es algo ruda y tosca. Los celos entre ellas siempre han estado muy presentes y ni que decir tiene que tienen dos personalidades totalmente opuestas que, la fama y el auge del momento del grupo, hizo que conviviesen durante algún tiempo.