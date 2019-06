Justin Bieber ha mencionado a Tom Cruise en sus redes sociales. Sin embargo, no lo ha hecho por motivos profesionales ni nada por el estilo, sino que el cantante canadiense ha decidido desafiar públicamente al actor a pelear en la «Ultimate Fighting Championship» (UFC), la competición de artes marciales mixtas líder por excelencia en el mundo. La empresa que organiza estas luchas cuenta con algunos de los mejores peleadores del mundo como Floyd Mayweather o Conor McGregor.

Aún se desconoce cuál es la intención que tendría el cantante en ver a Cruise dentro de la competición, pero muchos apuntan a que podría tratarse de una campaña publicitaria. «Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octógono –el ring donde se pelea en la UFC–. Si Tom no acepta esta pelea demostrará su miedo y nunca se atreverá. Estás dispuesto a luchar?», escribió el joven en su perfil de Twitter.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?