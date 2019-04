Twitter Francisco Rivera: «¿Podría pasear por Cataluña sin miedo a que me peguen?» El torero publicó un polémico tuit que ha generado gran revuelo en las redes sociales

Francisco Rivera la ha liado en Twitter al publicar un polémico mensaje sobre Cataluña. El torero ha expresado su desencuentro con los catalanes en más de una ocasión a través de esta red social, y las reacciones ante su última reflexión no se han hecho esperar.

«Una pregunta. Yo, orgulloso de ser español, declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista, ¿podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen?». Con esta pregunta el hermano de Cayetano Rivera se echaba a media comunidad «twittera» encima.

Yo,orgulloso de ser español,declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista . Podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen ??? — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 1 de abril de 2019

«Se nota que no vas mucho por Barcelona», es el primero de muchos que han mostrado su descontento con el comentario del torero que, posteriormente, se ha visto obligado a aclarar lo que había dicho: «A todos los catalanes que me han contestado. Algunos insultando, otros no. Por supuesto que no se puede generalizar, más de la mayoría de catalanes no quiere la independencia y tienen que sufrir esta sinrazón y agresividad. Qué imagen más mala estamos dando».

El tertuliano no ha podido evitar, además, las preguntas de sus compañeros sobre el polémico tuit, y ha acabado afirmando lo siguiente en «Espejo Público»: «En Barcelona yendo por la calle me han insultado. No me han agredido porque en el fondo son cobardes cuando van de uno en uno. Ahora no me sentiría seguro yendo por Barcelona».