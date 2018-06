Twitter El excéntrico look de Rufián en el Hemiciclo, objeto de burlas en redes sociales Esta mañana el diputado de Esquerra Republicana ha acudido al Pleno del Congreso con un traje que no ha pasado desapercibido por los usuarios de Twitter

Aunque las apariencias a menudo puedan llevar a engaño, la imagen de los políticos influye de modo subconsciente en la percepción que se tiene de sus capacidades y su dedicación. Esta noción la han tenido en cuenta muchos políticos norteamericanos desde hace décadas, pero aquí no parece ser siempre el caso.

El pasado mes de abril, María Luisa Funes realizaba para ABC un ránking de los siete políticos peor vestidos del Hemiciclo. Entre ellos se encontraba Gabriel Rufián, a quien describía como «esa nueva hornada que se queda en un punto medio entre cantante de banda musical de los años 80, con camiseta blanca y chaqueta de vestir oscura, y chico de los recados, con chupa de plástico y camiseta con dibujos».

Esta mañana el diputado de Esquerra Republicana ha acudido al Pleno del Congreso con un look que no ha pasado desapercibido en redes sociales. En el momento en el que el portavoz adjunto del grupo republicano ha tomado la palabra para decir que no le parecían suficientes los gestos que el nuevo presidente del Gobierno está lanzando para desinflamar la crisis catalana, Twitter ha empezado a comentar no solo el mensaje de Rufián hacia Pedro Sánchez, sino también el traje elegido para acudir al pleno esta mañana. El diputado de Esquerra Republicana se ha presentado con una chaqueta tipo americana de color blanco con el primer botón abrochado muy ceñida, algo que se ha convertido en objeto de chistes y burlas por parte de los usuarios de la red social.

“Crecí en Greenwood, Alabama y aunque soy tonto, sé lo que es el amor”. pic.twitter.com/PcMfKmoAlR — Xime (@Ximenesito) 27 de junio de 2018

Casi mata Rufian a alguien con el boton , Peligro en el parlamento Español 🇪🇸 pic.twitter.com/wgN3DH0n8T — Carlos (@Carlos26072011) 27 de junio de 2018

Mi musa, rufián, entre la pose chulesca de tahúr del Misisipí y ese barrigón que va a hacer saltar el botón de la americana y harás daño a alguien, no se que me da más risa!!!🤩🤩🤩🤩🤩 — Frungencio Romano (@FrungencioRoman) 27 de junio de 2018

Acabo de cruzarme con Rufián vestido de blanco. Llevaba también sombrero panamá, bastón y efebo mulato. — J. Geese (@j_geese) 27 de junio de 2018

Dn Rufián... la chaqueta blanca no a todos les da el mismo estilo. pic.twitter.com/LwiE7Sjf98 — lady insomnio (@ladyinsomnio1) 27 de junio de 2018