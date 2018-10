Así es el tratamiento al que se está sometiendo Selena Gomez en el psiquiátrico Se llama «Terapia conductual dialética» y ayuda a los pacientes a tranquilizarse por sí solos con ejercicios mentales

Madrid Actualizado: 18/10/2018 14:48h

Selena Gomez permanece ingresada en un centro psiquiátrico tras sufrir hace dos semanas una «crisis emocional» que le llevó a una tentativa de suicidio, según desveló el portal TMZ. Esta hospitalización se produce tan solo semanas después de que fuera dada de alta tras unos días interna a finales de septiembre porque estaba nerviosa y deprimida por un alarmantemente bajo nivel de glóbulos blancos en sangre. Gomez permaneció unos días en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (California), pero a finales de la semana pasada volvió a ingresar ya que su bajo nivel de glóbulos blancos persistía, lo que derivó en una «espiral emocional negativa».

Selena Gomez es consciente de la batalla que libra cada día. «He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar», confesaba hace unos meses en la edición estadounidense de «Harper’s Bazaar». La cantante de «Bad Liar» atraviesa una racha complicada. En septiembre de 2017 fue sometida a un trasplante de riñón como parte de su tratamiento contra el lupus. Su amiga Francia Raisa le donó el órgano.

Un mes más tarde se enfrentaba a su ruptura con el cantante The Weekend y recientemente se topaba con la noticia de que su ex Justin Bieber se ha prometido con Hailey Baldwin. Muchos de los fans de Selena Gomez culpan a la novia de Justin Bieber del estado emocional de la exchica Disney. En las publicaciones de Instagram de Hailey Baldwin, la han atacado e incluso amenazado de muerte en caso de que Selena no sea capaz de enderezar su vida. Bieber tampoco ha encajado bien la recaída de Gomez y se ha filtrado un vídeo en el que aparece llorando, muy afectado por el preocupante estado de su ex.

Y si de por sí es complicado luchar contra la depresión y la ansiedad, la exposición constante de sus vidas en las redes sociales no ayuda. De hecho, la propia Selena anunciaba con un selfie frente al espejo el pasado 24 de septiembre que se iba a tomar un descanso de Instagram y someterse a una desconexión digital temporal. Vivir bajo el escrutinio constante de 144 millones de personas y sometido a la dictadura del like no es sano.

Terapia

Ahora la cantante se está sometiendo a un tratamiento llamado «Terapia conductual dialética» en Los Ángeles. Esta terapia ayuda a los pacientes a tranquilizarse por sí solos con ejercicios mentales para evitar los pensamientos negativos y cambiarlos por positivos.

Creada por Marsha M. Linehan, esta terapia se usa desde la década de los 80, utilizada en mayor medida como un método de intervención para mujeres con tendencias suicidas. Sin embargo, este tratamiento también se utiliza para otro tipo de enfermedades mentales como el trastorno límite de personalidad o la depresión entre otras enfermedades.