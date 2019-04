Toñi Moreno relata uno de los peores momentos de su vida En una entrevista en exclusiva para la revista «Semana», confiesa el motivo por el que estuvo «destrozada»

La presentadora Toñi Moreno ha pasado por una época complicada. Tras su despido del programa que conducía los fines de semana, «Viva la Vida», la cadena de televisión la puso al frente de «Mujeres y Hombres y Viceversa». Una decisión que afectaba también a su compañera Gemma García.

Pero cuando parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, Moreno preocupó a su seguidores y amigos al publicar un enigmático mensaje en Instagram junto a una fotografía de su infancia. «Hay días en los que te gustaría volver a ser una niña. Días en los que tu mundo se hace añicos, y crees que todo se desmorona bajo tus pies. Días en los que crees que nada será igual. Entonces es cuando realmente tienes que buscar dentro de ti a ese niño, y preguntarle dónde se perdió. Sus respuestas te ayudarán a encontrarte. Todo lo que ocurre conviene, si estás dispuesta a aprender de los errores», escribió hace unas semanas, dejando en vilo a sus fans.

Ayer, en una entrevista en exclusiva para la revista «Semana», Moreno confesaba el motivó que le llevó a encontrarse de esa manera. Y es que la presentadora ha se ha sentido desesperada por el fracaso de los proyctos profesionales en los que embarcaba en televisión y el año que pasó en el paro: «Lo primero que te falla es la autoestima y empecé a pensar que la que fallaba era yo, que no gustaba. Anímicamente estaba destrozada. Perdí la fe en mí misma».

La televisiva se muestra fuerte ahora y dispuesta a afrontar los nuevos retos que se le pongan por delante. En el reportaje de la revista citada ha hablado también de sus deseos de tener hijos: «Tengo 45 años y si puedo ser madre, lo voy a ser», cuenta, aunque no es algo que vaya a lograr su frustración: «En todo hay que ponerse un límite, unos intentos y ya está. Hay que luchar por tus sueños, pero no ser sumisa ante la vida y no enfadarte cuando las cosas no salen cuando tú quieres».