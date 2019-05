El tenso reencuentro de Nuria Fergó y su exmarido La pareja puso punto y final a su relación hace ocho años tras dos años de matrimonio, tres de relación y una hija en común

Nuria Fergó está viviendo uno de los peores momentos de su vida de la mano de su exmarido, José Manuel Maíz. La cantante malagueña tuvo que acudir ayer a los juzgados de Palma de Mallorca para resolver una demanda presentada por su ex por el cambio de domicilio de la hija que tienen en común.

Por lo visto, la artista -que tiene la custodia de Martina- cambió de domicilio familiar sin haber informado al padre. Ambos llegaron por separado con gesto serio y Fergó evitó el contacto visual con la prensa tras unas enormes gafas de sol.

La pareja puso punto y final a su relación hace ocho años tras dos años de matrimonio, tres de relación y una hija en común. La cantante informó a la prensa mediante un comunicado: «A través del presente comunicado, quiero manifestar mi ruptura matrimonial con José Manuel Maíz. Por consejo de mis abogados se decidió no hacerlo público de forma inmediata, si bien el cariz que han tomado los últimos acontecimientos, me obligan a adelantar el presente comunicado. Es mi deseo manifestaros que no haré ningún otro tipo de declaración al respecto, por lo que os pido el respeto y la atención que siempre se me ha demostrado desde los medios de comunicación. Muchas gracias por vuestro apoyo y comprensión».

Poco después de conocerse esta noticia, la cantante desmentía los rumores sobre una tercera persona: «Como he dicho en todos los medios que me han preguntado, es un tema muy personal y si tuviese que decir algo si es que tuviera que decirlo, lo diré yo en 1ª persona en el momento que crea oportuno».