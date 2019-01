Tamara Falcó habla sobre su supuesto enamoramiento hacia Albert Rivera Solo ha pasado una semana desde que saltase la noticia de que Albert Rivera y Beatriz Tajuelo ponían fin a cuatro años de relación, sin embargo al «soltero del momento» no dejan de salirle pretendientes

Solo ha pasado una semana desde que saltase la noticia de que Albert Rivera y Beatriz Tajuelo ponían fin a cuatro años de relación, sin embargo al «soltero del momento» no dejan de salirle pretendientes.

Primero fue Alba Carrillo cuando aprovechó su colaboración en el programa «Ya es mediodía» para confesar su atracción hacia el político: «Yo ya me veo, estoy en la Moncloa, voy de primera dama. Voy a poner la moda española en lo más alto», decía entre risas ante la mirada atónita de sus compañeros.

Unos días más tarde comenzaron los rumores sobre un posible enamoramiento de Tamara Falcó hacia el político. A raíz de una publicación de Pilar Eyre en su blog, en el que aseguraba la hija de Isabel Preysler sentía algo más que admiración por el líder de Ciudadanos.

Una historia que la diseñadora no ha tardado en desmentir a través de sus perfiles de redes sociales: «Estoy volviendo de Sevilla con Boris Izaguirre y Susana Uribarri y, como veis, ellos no están muy consternados, pero es que me están preguntando muchos periodistas que por qué estoy enamorada de Albert Rivera. Yo sé que él tenía novia y cuando le he conocido ha sido hola y adiós, es un poco ridículo, pero no sé quién se lo ha sacado eso. Así que he decidido utilizar mis redes sociales al respecto», comenzaba diciendo la joven. «He dormido fenomenal y eso de que no duermo por alguien… pues no es el caso», zanjaba.

Ni por una ni por otra se ha pronunciado el líder político. Habrá que esperar para ver si alguna de las «pretendientes» que le salen consigue ser la definitiva.