Supervivientes Omar Montes: «Soy el único novio de Isa que no ha sido un mantenido» El ganador de «Supervivientes 2019» ha sido uno de los grandes apoyos de Isabel Pantoja en la isla. Su fuerte vínculo ha logrado una relación de amistad inseparable con la tonadillera, algo que a Chabelita no le hace mucha gracia

Este domingo se emitió el debate final de «Supervivientes». En la gala del jueves se proclamó como vencedor Omar Montes, el que fuera yerno de Isabel Pantoja, quien se marchó para su casa con los 200.000 euros de premio. Desde su salida de la isla, Omar no ha perdido el tiempo y ya ha concedido su primera entrevista a la revista «Lecturas». «Con el dinero quiero comprar un ático grande y con piscina en Madrid para mi hijo. Lo pondré a su nombre porque me gustaría intentar solucionarle la vida todo lo que pueda». Su humildad ha conquistado al público: «Yo para mí no quiero nada, me basta con tirar día a día».

El 2 de agosto Isabel Pantoja da la bienvenida a sus 63 años y, como cada celebración de cumpleaños de la tonadillera, la fiesta está asegurada en Cantora. A su vuelta de «Supervivientes», Isabel está deseando disfrutar de una gran fiesta junto a su familia y amigos, aunque sus planes de celebración podrían verse truncados por la tensión que puede presenciar la fiesta debido a la lista de invitados.

El ganador de «Supervivientes 2019» ha sido uno de los grandes apoyos de Isabel en la isla. Su fuerte vínculo ha logrado una relación de amistad inseparable con la tonadillera, algo que a Chabelita no le hace mucha gracia. La joven ha dejado claro que no puede vetar la decisión de su madre sobre Omar, pero aún así no quiere saber nada de su exnovio. Sin embargo, el ganador de «Supervivientes» confesó en plató que le gustaría volver a estar con Chabelita, algo que demostró pidiéndole una cita en directo. «Mi relación con Isa ahora es muy buena. La vi en Honduras cuando vino a mi cumpleaños, pero aquí en Madrid ya no he vuelto a verla». Con respecto a su invitación al cumpleaños de la tonadillera, la revista le advirtió que Asraf -el nuevo novio de Chabelita y al que conoció durante su participación en «Gran Hermano Dúo»- no quería que asistiese: «Irá quien diga Isabel Pantoja, que es la dueña de la casa. Pero Asraf ni pincha ni corta para decir quién entra en Cantora» y asegura que «yo no tengo ningún problema con juntarme con nadie mientras él esté a lo suyo y yo a lo mío».

Explica que aunque ahora mismo no quiere volver con Chabelita, «el día de mañana nunca se sabe» y lo único que pide ahora es «volver a hablar con ella y retomar nuestra amistad», asegura al mismo tiempo que aclara que « Soy el único novio que no se ha aprovechado de ella ni ha sido un mantenido. Yo tenía mi trabajo y me iba genial, gracias a Dios. Conmigo no ha tenido que pagar ni un café y los demás novios la sangraban: viajes, cenas, hoteles y demás».