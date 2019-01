El sueño de Carmen Sevilla que Melody ha hecho realidad La joven interpretará a la actriz en la serie «Arde Madrid»

«Arde Madrid» está dando mucho de que hablar ya sea recordando las excéntricas historias de Ava Gardner en Madrid o por el sinfín de desnudos que han colocado Paco León y Anna R.

En la serie se representan a celebridades de los años 60, época en la que se ambienta, con otras de la actualidad. Así, Lucía Bosé es descrita como «una Penélope Cruz a la italiana», Carmen Sevilla como «la Macarena García versión copla» y Ava Gardner como «una Angelina Jolie dada a la fiesta».

Para esta nueva temporada, Melody interpretará a Carmen Sevilla, ya que según asegura la joven cantante a la actriz le hubiese gustado que así fuese en algún momento: «Estoy contenta, hace muchos años tuve la oportunidad de coincidir con Carmen Sevilla y me dice ¿no haces cine? Te pega un montón. Y dice si un día llegan a hacer una película de mí, me encantaría que llegases a ser la protagonista. Y se quedó ahí… Para mí fue un halago», y reconoció que en el momento en el que Paco León la llamó para participar en la serie se volcó desde el primer momento de lleno en el papel. «Lo que he visto son muchos vídeos de YouTube, cuando yo empecé no existía el YouTube… Paco me dijo sé tú misma, quiero algo espontáneo y como las dos nos damos algo así de aire con los ojitos achinaditos…», confesó.