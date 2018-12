El secreto que Angelina Jolie ha desvelado sobre Brad Pitt que ha traumatizado a uno de sus hijos Cuando parecía que los problemas del ya exmatrimonio se habían solucionado con la firma del divorcio, surgen nuevos frentes

Cuando parecía que las cosas entre Brad Pitt y Angelina Jolie se habían solucionado con la firma del acuerdo de divorcio este mismo mes, surgen otros nuevos frentes. Que ambos sean dos rostros muy conocidos a nivel mundial no ha ayudado tampoco al buen entendimeinto entre las partes. Su separación ha estado en boca de todos desde que su separación se hizo pública en septiembre de 2016 y, pese a que ya solo les unen sus hijos, las noticias sobre una de las exparejas más famosas de Hollywood continúan.

Según publica el medio «Daily Mail», Angelina Jolie explicó a su hijo Pax (15 años), de origen vietnamita, que su padre nunca quiso adoptarle, creando un auténtico cisma en la familia. Una fuente cercana a la expareja asegura que, en su momento, el actor se enfadó mucho al conocer que Angelina Jolie inició los trámites de adopción sin consultarle nada. No llegaron a superar este trance. «Se dañó su relación, aunque Brad negó haber dicho eso específicamente», asegura la misma fuente.

La verdad sobre el asunto, según el informante, es que a Pitt le preocupaba el hecho de adoptar a un niño de tres años que no sabía hablar inglés y que además, en ese momento, se encontraban esperando a su hija biológica. Fue un momento muy difícil para la pareja que a punto estuvo de provocar la disolución de su matrimonio por aquel entonces.

La relación de Pitt con sus hijos en los últimos tiempos ha sido bastante tensa. Con el mayor, Maddox, las cosas no van nada bien. Siempre ha estado a favor de su madre y los problemas que surgieron a raíz del anuncio de la separación en el que el menor estuvo en el foco de la noticia por un supuesto caso de maltrato por parte de su padre, no han ayudado. Aunque lo intenta, Pitt acepta que las cosas puedan no ser como antes nunca.