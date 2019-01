La secreta relación del hermano de Sergio Ramos, René Ramos, y la cantante Lorena Gómez A pocos días de comenzar el año, empiezan a florecer las primeras parejas que marcarán este 2019

A pocos días de comenzar el año, empiezan a florecer las primeras parejas que marcarán este 2019. Entre las primeras descubiertas se encuentran la de René Ramos y Lorena López. Así lo asegura la revista «¡Qué me dices!» a través de un amplio reportaje en el que aseguran que el hermano de Sergio Ramos y la ganadora de Operación Triunfo 2006 estarían manteniendo una relación, hasta el momento secreta. Junto a dicha información, la revista publica una serie de imágenes en las que se puede ver a la pareja del brazo paseando por las calles de Madrid, después de acudir al espectáculo de Fernando Soto en el tablao flamenco «El Corral de la Morería».

A pesar de que no existe confirmación oficial por parte de los protagonistas ni de nadie de su entorno, muchos han comenzado a especular sobre un posible romance entre ambos. Sobre todo después de la publicación de la cantante en su perfil de Instagram en la que confiesa que su corazón vuelve a latir con fuerza: «¡Cómo cambia la vida de un año para otro! Este año sí puedo decir: Felices fiestas!! Pero felices de verdad!!! Tengo todo lo que quiero y por fin me deshice de lo que sabía que nunca me iba a hacer feliz. Gracias familia por un año inolvidable, por seguir conmigo acompañándome en este sueño», escribía junto a una imagen la artista.

«Gracias amigos por enseñarme lo que es una amistad verdadera y demostrármelo día tras día. Gracias familia, simplemente por existir y dar todo sin pedir nada. Y gracias a ti por aparecer en mi vida y hacerla todavía más bonita. Disfrutad de cada segundo. Menos móvil y más abrazos (...) Y nunca te vayas a dormir sin decir te quiero, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Feliz vida», unas emotivas palabras que podrían estar dedicadas al hermano del futbolista.

En la primavera del año pasado, la cantanet rompió su relación con el futbolista del Betis Antonio Barragán. «Ahora mismo estoy muy contenta, tranquila y superenfocada en mi trabajo. Si llega algo bonito, bueno y que me sume, adelante», confesó en septiembre durante una entrevitsa: « Soy muy de impulsos y de hacer las cosas con el corazón. Cuando venga la persona que me llene en todos los sentidos diré, ya está».