Sálvame La prepotencia de Sofía Suescun: «Soy espectacular y cualquier hombre querría tener algo conmigo» La ganadora de «Supervivientes» se quiere y no duda en demostrarlo cada vez que alguien se atreve a enfrentarse a ella

ABC

Madrid Actualizado: 29/11/2018 19:31h

No hay duda de que la ganadora de «Supervivientes» tiene un cuerpo envidiable y así lo demuestra a diario con escandalosos posados desnuda que publica a través de sus perfiles en redes sociales, en las que acumula casi 100.000 seguidores en Instagram.

Sofía Suescun se quiere y no duda en demostrarlo cada vez que alguien se atreve a enfrentarse a ella. Sin embargo desde hace unas semanas, la colaboradora ocupa los titulares del corazón por los fuertes rumores que la relacionan sentimentalmente con Kiko Matamoros. Aunque el colaborador de televisión ha admitido que es muy guapa, comenzó asegurando que no hay nada entre ellos aunque esta semana confesó a la revista «Diez Minutos» que «con Sofía tengo una relación de confianza y complicidad enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así, no tengo porqué esconderlo», afirmando lo que era un secreto a voces «estoy iniciando una relación que creo puede llegar lejos. Tengo ganas de ir más lejos con Sofía. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. A mí es una chica que me encanta. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor», confirmaba ante la sorpresa de todos los colaboradores de «Sálvame».

Por su parte, Suescun no deja de decir que está cansada de todas las especulaciones que circulan sobre ella. «Kiko me encanta como amigo y es normal que diga eso porque es lo que quieren miles de españoles en el mundo», dijo en el programa «Ya es mediodía». Y no ha sido la única vez que ha dejado al colaborador por los suelos, esta tarde un reportero de «Sálvame» la perseguí por los pasillos de Mediaset para preguntarle sobre la entrevista de Kiko, a lo que ella respondía con cierto aire de superioridad: «Soy espectacular y cualquier hombre y mujer querría tener algo conmigo», asegurando que «el hombre de mi vida no cumple los requisitos de Kiko». También quiso dejar claro que su ruptura con Alejandro Albalá fue «un cúmulo de cosas» y no por culpa de unas fotografías en actitud cariñosa con el colaborador que se publicaron pocos días antes de la ruptura.

Sobre la opinión de su madre, Maite Galdeano, quien acostumbra a pasearse por los platós de televisión para hablar sobre la vida de su hija, que desde el primer momento se posicionó en contra de una posible relación entre su hija y el televisivo, Sofía también opina: «Mi madre busca para mi un hombre que no tiene nada que ver con Kiko, le gustaría un hombre guapo, que pegue conmigo y con oficio y beneficio», explicaba.