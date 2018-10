ABC

La relación de Isa Pantoja con Asraf Beno dentro de la casa de «GH VIP» fue demasiado estrecha a pesar que ella entró en la casa manteniendo una relación sentimental con Omar Montes. Durante su participación en el reality, la concursante declaró en infinidad de veces su amor por su novio; pero aún así entre ella y el modelo cada vez había más gestos de cariño y complicidad. Tanto es así que ambos llegaron a protagonizar un escandaloso momento bajo las sábanas, ¿qué hicieron? Solo ellos lo saben, aunque la hija de Isabel Pantoja siempre aseguró que nada había ocurrido.

La ya exconcursante se convirtió en la primera expulsada del programa, una noche nada agradable no solo por su expulsión sino porque antes de abandonar la casa apareció su (ex)pareja. El joven, exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa», fue confirmado minutos antes por Jorge Javier Vázquez como nuevo concursante de «GH VIP». Tras la estrecha relación que Chabelita mantuvo con Asraf, el cantante decidió romper definitivamente su vínculo con Pantoja. «Nuestra relación está rota. Mi abuela, que ha visto todas las imágenes y ve el programa, me ha dicho que ni la hable, que como si no existiera. Y mi abuela para mí es Dios, así que si Isa la hace daño también me lo hace a mí», explicó.

Desde su salida del programa, la hermana de Kiko Rivera comenzó una fuerte amistad con Anuar Beno, el hermano menor del Míster Universo 2018 hasta tal punto que esta tarde en el programa del corazón por excelencia han mostrado unas polémicas imágenes en las que se les ve muy acaramelados y según una testigo que presenció la escena «la vimos tonteando un montón, muy abrazaditos y algún beso. Era como cuando sales de fiesta y te lías con alguien», aseguró ante la sorpresa de todos los colaboradores.

Sin embargo, Anuar ha desmentido en todo momento que hubiese mantenido cualquier tipo de contacto físico más allá de lo normal entre dos amigos: «Estuvimos allí, pero no ha pasado nada de nada, estoy muy seguro de lo que he hecho», explicó visiblemente nervioso y molesto.