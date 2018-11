Sálvame El peor momento de Omar Montes: pierde todos sus ahorros tras un robo en su casa Los ladrones se llevaron más de 50.000 euros, todo el dinero que el joven había ganado en los últimos tres años, de su vivienda en el madrileño distrito de Carabanchel

ABC

Todo son disgustos para Omar Montes. El artista ha sufrido un robo en su casa, un robo en el que se han llevado todos los ahorros de los últimos tres años. ¿En total? Más de 50.000 euros. Un motivo más para quejarse de «la vida mártir» que lleva desde que comenzó su relación con Isa Pantoja.

Montes ha denunciado el robo en su perfil de Instagram, donde ha explicado que los ladrones se han ido con «ropa, cadenas de oro y la Play Station de mi hijo, nos han dejado sin nada». Eso sin contar el susto que se ha llevado su abuela, que tiene «una crisis de ansiedad. Todo va sumando y quien haya sido luego va a tener que responder y yo no soy policía».

Montes, que vive en el distrito madrileño de Carabanchel, concretamente en Pan Bendito, explicó que «me duele más la cara que va a poner mi hijo cuando le diga que le han robado la Play que todo lo que se hayan llevado mío. Y que sepa el que esté leyendo esto que por mi hijo mato, yo voy a llegar al final van a pasar cosas muy fuertes, te has equivocado de casa y te lo voy a demostrar».

Por su parte, su abuela Angelines ha explicado lo ocurrido en el programa «Viva la vida» este domingo. «He ido esta mañana donde Omar y me encuentor que está todo el suelo revuelto. Vino la policía, todos los cajones abiertos, la caja donde tenía el dinero estaba tirada. A mí me han tenido que atender, porque me he puesto muy nerviosa. Lo único que no se han llevado son las cazadoras de Omar, pero la casa está reventada», se lamentaba.