Sálvame El padre de Omar Montes asegura para Sálvame que miente sobre su infancia: «Ha tenido todo lo que ha querido» Aukasha ha llamado a Telecinco para derrumbar las mentiras de su hijo asegurando que su infancia fue como la de cualquier chico normal y que jamás se le privó de nada

«Me volví malo en el colegio, me peleaba con mis profesores y la gente no me quería. Luego, encima, como no teníamos dinero, no íbamos a la playa en vacaciones, íbamos a un pueblo, y mis compañeros se reían de mí por eso. Luego encima en el pueblo eran muy racistas conmigo y los chicos me llamaban moro, gitano, que si era un cerdo, que me fuera a mi país». Así comenzaba Omar Montes su singular y duro relato, que continuó con este episodio: «Un día me tiraron por la tapia del cementerio y casi me abren la cabeza con una piedra, y pobre mi abuela, que era quien me cuidadaba, porque mis padres se separaon».

Unas revelaciones que enternecieron el corazón de todos los colaboradores de plató. Sin embargo esta semana su padre Aukasha ha llamado a Telecinco para derrumbar las mentiras de su hijo asegurando que su infancia fue como la de cualquier chico normal y que jamás se le privó de nada. «Se está portando bien pero a veces cuenta cosas que no son», y explica wue duranet años su hijo vivió con él en un chalet de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y que toda la ropa que vestía era de marca: «Hasta los calzoncillos son de marca, se los compraba yo», explicaba indignado. «Desde pequeño ha tenido todo lo que ha querido y lo que necesitaba siempre lo tenía», y conó que le compró una casa cuando tan solo tenía 17 años.

Así lo ha contado su abuela también esta tarde en el plató de «Sálvame»: «De comer y de beber jamás le ha faltado de nada, quizás lo dice porque su madre y yo trabajábamos y no estaba siempre con alguien», explicó y asegura que ni ella ni su madre le apoyaron cuando decidió ir al programa. «Yo le dije que no entrase en Gran Hermano y pensé que me habían matado», pues «no es el reality que más le gusta». También ha afirmado que su padre le pagó las clases de canto: «Vio que tenía talento».

También su madre ha querido sumarse a las críticas a su hijo por mentir sobre su infancia: «Siempre ha tenido fiesta de cumpleaños con payasos y de todo», ha sentenciado. «Se tiene que crear un personaje porque Omar no es así».

La exmujer de Omar acudió al programa «Viva la vida» para hablar del padre de su hijo: «No está fingiendo, está siendo como es», y asegura que tiene muy buena relación con él: «Muchas veces quedamos y hacemos planes con el niño». También se ha querido mojar sobre las relaciones de Omar con Chabelita y Techi: «Creo que en verdad no le gusta Techi y espero que salga con Chabelita porque hacen una buenísima pareja», opinó.