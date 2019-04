Sálvame Maite Galdeano se derrumba después de ser «pillada» mintiendo: «Ha roto a llorar desconsoladamente» La madre de Sofía Suescun volvió a someter a una operación estética y debido a las secuelas físicas que le han provocado su paso por quirófano prefirió no exponerse

Durante la gala del jueves pasado de «GH Dúo», en la que Sofía Suescun volvió a ser expulsada por segunda vez del «reality», su madre, Maite Galdeano, no acudió a recibirla a plató, una decisión que preocupó mucho a la audiencia. En su lugar, su hermano Cristian ocupaba el sillón de la televisiva para abrazar a la concursante a su salida de la casa de Guadalix.

¿El motivo? «Está pasándolo muy mal. Está con depresiones, está en cama. Es un tema muy delicado», aseguraba su hijo pidiendo respeto por su madre. Sin embargo, esta versión no es del todo real pues, según ha desvelado esta mañana la revista «Lecturas», Maite se volvió a someter a una operación estética y debido a las secuelas físicas que le han provocado su paso por quirófano, la madre más famosa de la televisión prefirió no exponerse.

Ese mismo día, el reportero de «Sálvame» Kike Calleja acudió hasta la casa en la que la colaboradora vive junto a su hija y le propuso entrar en directo al programa, sin embargo Maite se negó «Estoy mal, déjame». No contento con eso, Kike esperó toda la tarde hasta que la televisiva bajó a pasear a los perros y el reportero la encontró sentada en la acera, llorando. « Maite no está bien. Ha sido una situación un tanto surrealista». A pesar de que ella negaba en todo momento una nueva operación estética, Calleja no estaba del todo convencido: «Me lo niega, pero yo he podido verle los puntos tras las gafas de sol. Se ha hecho las bolsas de los ojos, porque los párpados ya se los hizo unos meses atrás», dijo.

Maite le explicó que en estos momentos sufre mucha presión y está planteándose dejar los platós. «El motivo por el que no quiere ir a televisión es porque no controla lo que dice y prefiere evitarlo. Dice que a veces dice cosas que ni se da cuenta y que luego se arrepiente y que necesita relax. Ha habido un momento en que le ha entrado ansiedad y me ha dicho que necesitaba ir a un hospital. Le he ofrecido llevarla y se lo ha pensado. Luego ha roto a llorar desconsoladamente. Me ha dado mucha pena», confesó el reportero. «Me ha dicho que, además de la depresión, tiene algo más grave que no me ha querido decir. Tiene las defensas muy bajas. Me ha dicho también que en los próximos meses van a pasar cosas que no me ha querido especificar y que podría tener que ver con el hecho de que Sofía ha puesto algunas demandas».

Esta no es la primera vez que Maite genera polémica en torno a su salud. Recordemos que hace menos de un mes, la madre de Sofía fue objeto de críticas tras bailar flamenco con unos tacones de infarto en el plató de Telecinco. Algo que no gustó nada a los usuarios de la red social que la acusaban de fingir su fibromialgia para conseguir una pensión de invalidez: «Está estafando a los españoles», «Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano la invalidez absoluta por fibromialgia y una pensión de 1.100€ mensuales que pagamos los Españoles» fueron algunos de los comentarios que se podían leer en redes sociales.