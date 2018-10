Sálvame Insultos, gritos y peleas: las graves consecuencias de la ira de Ángel Garó El concurso en el que está participando actualmente ha sacado la faceta oculta del humorista

Ángel Garó está siendo uno de los concursantes más polémicos de «Gran Hermano VIP». El humorista ha protagonizado luces y sombras de todo tipo en la casa de Guadalix de la Sierra, aunque lo cierto es que últimamente no ha caído en gracia de los televidentes. Desde entonces, el humorista parece no levantar cabeza protagonizar varias peleas, sobre todo con Asraf y Miriam Saavedra, hasta tal punto que la dirección del programa tomará medidas para castigar a Garó por su comportamiento.

Contronazo con la policía

No es la primera vez que sale esta faceta oculta de Garó. En mayo de 2017 el humorista se convirtió en centro de la polémica cuando «Sálvame» emitía unas unas imágenes en las que se le veía asomado a un balcón completamente desnudo increpando a dos policías. Según confirmó el programa, el cómico se quejaba del ruido del camión de la basura, elevaba el volumen de la música para no oírlo, los vecinos llamaban a la policía y él les increpaba desde el balcón. «Yo no voy a bajar, ellos son mis empleados que para eso pago 2.800 euros de IBI», gritaba Garó. En las imágenes se le puede ver a su entonces pareja, Darío, que les pidiera la documentación y se negaban a bajar: «A mí se me paga para verme», se chuleaba frente a las fuerzas de seguridad.

Poco después, el humorista negaba que estuviera desnudo, explicó que había mucho ruido en la plaza, negó las acusaciones y pidió respeto.

Violencia doméstica

Meses después de la ruptura de Ángel Garó y Darío, su ya expareja denunció al humorista por un delito de violencia doméstica contra el ex, que resultó lesionado. Entonces la Fiscalía pedía para el acusado nueve meses de prisión y la prohibición de acercarse a la víctima.

Los hechos sucedieron en mayo de 2017 en el domicilio en el que Garó y el que era su pareja entonces desde hacía un año y medio compartían en Málaga capital. Según el fiscal, el acusado habría increpado a su compañero sentimental en varias ocasiones a lo largo de la noche, por lo que éste decidió finalmente marcharse de la casa, «a lo que el acusado se negó, asiéndole por la mano izquierda», señaló la acusación.

La víctima pudo zafarse y comenzó a bajar las escalera, momento en el que fue «interceptado por el acusado, entablándose un forcejeo entre ambos en el curso del cual el otro cayó por las escaleras». A consecuencia de estos hechos, sufrió policontusiones y un esguince de tobillo; lesiones por las que tuvo que recibir tratamiento médico y de las que tardó en curar 30 días, estando 21 de ellos impedido para sus ocupaciones habituales.

Finalmente el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga absolvió al humorista del delito de lesiones a su entonces pareja, por el que la Fiscalía solicitaba 20 meses de prisión.

Racista

Lo cierto es el concursante ha protagonizado varios encontronazos en el «reality» de Telecinco, en especial en las últimas fechas. Garó, que no tolera que se le lleve la contraria, se ha desquiciado en más de una ocasión con Miriam, a la que ha atacado con especial dureza: «¡Anda ya y vete a Perú, zorra!», le chilló hace unos días. «¡Cabrita! Está todo el mundo cagándose vivo con la comida que has hecho», espetó. «¡Vete a cantar a Perú!», chilló una vez más a Miriam en «GH VIP».

No es la primera vez que una controversia de este tipo salpica a Ángel Garó. Hace unas semanas, protagonizó otra gran bronca con Asraf, con el que se ha enfrentado en varias ocasiones y que calificó al humorista de «racista». Una de las discusiones más fuertes que mantuvieron el cómico y el Míster Universo fue cuando le gritó: «¡Sinvergüenza! ¡Asqueroso!». Garó ha dedicado a Asraf «lindezas» como «¡Anda y vete a hacer kebabs!» o «El que limpia los váteres en mi pueblo es más guapo que tú y es árabe también».