Si la semana pasada era Rafa Mora, antes muy amigo de Tony Spina, quien aseguraba ante el polígrafo que la pareja formada por el italiano y Makoke era «una farsa» y que él estaba «por interés» con la exmujer de Kiko Matamoros, este fin de semana le ha tocado el turno al exconcursoante de «GH VIP». Delante de su novia y de su nuevo enemigo, Spina contestó una a una las preguntas de Conchita, dejando varios «bombazos» que darán qué hablar durante la semana en «Sálvame».

Nada más entrar en plató, el tono de Spina fue duro con el que fuera uno de sus amistades más allegadas. Calificó de «lamentable y ruin» las declaraciones de Rafa Mora: «No sé si tienes una boca o un culo porque cada vez que hablas la cagas», le espetó en un momento dado Spina al también extronista, concursante de varios realities y ahora colaborador de los programas del corazón. «Te tenía cariño y pensaba que eras leal, te has vendido al mejor postor», remataba Spina antes de comenzar con las respuestas.

Tras negar que su relación fuese un chantaje, el italiano ha arremetido contra el que fuera su amigo asegurando que le ha sido infiel en numerosas ocasiones a su novia Macarena: «Alguna vez alguna chica me ha dicho: 'Tony, me iría esta noche contigo pero Rafa me ha invitado a su casa'». «Eres un cerdo», le ha dicho el extronista cuando ha contado que Mora le contaba en determinadas ocasiones que era «una faena» que su novia le visitara porque tenía otros planes. Unas declaraciones que han desatado la ira de Rafa Mora, quien no ha dudado en negarlo todo de manera tajante: «A este hombre lo conozco de cuando era camarero. Eres un muerto de hambre». «Respeta a tu novia y no te metas en baños ajenos», le respondía el italiano.