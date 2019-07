Sálvame La infidelidad de Marta Roca a Chelo García Cortés Mientras la colaboradora se encontraba participando en «Supervivientes», su pareja podría haber mantenido una relación paralela

ABC Madrid Actualizado: 11/07/2019 08:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Chelo García Cortés y su mujer anuncian una segunda boda

Chelo García Cortés ya está en España. A su regreso de «Supervivientes», han sido muchas las emociones con las que ha tenido que lidiar. Su entrada en plató, durante «Supervivientes: tierra de nadie» la colaboradora se reencontró con su mujer, Marta Roca que, vestida de blanco y con los brazos abiertos, la recibió de vuelta a la civilización. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando las dos se fundieron en un tierno beso frente a las cámaras de Telecinco. «Es a la persona que más he echado de menos. No nos habíamos separado nunca tanto tiempo», confesó Chelo, aún con lágrimas . «Poderme encontrar con ella ha sido lo más importante de mi vida. Quién mejor que ella para decir lo bueno y lo malo de mi concurso. Seguro que ha habido cosas que no le han gustado de mi y lo ha dicho», aseguró sobre la defensa.

El beso de Chelo y Marta a su vuelta de «Supervivientes» - Telecinco

Sin embargo, su vuelta no ha sido tan idílica como pensaba pues ayer en «Sálvame» Kiko Hernández anunció que había recibido un mensaje que podría hundir los cimientos de la relación. «Marta, ten cuidado. En esta publicidad también me ha llegado un mensaje de que te has relajado demasiado. Se te ha visto acompañada de gente, que te han grabado vídeos, que te han hecho fotografías y que a lo mejor le vamos a dar un disgusto a Chelo cuando vuelva», anunciaba antes de soltar la bomba. «Esta persona que me dice que vive Castelldefels, me dice que ha pillado a Marta. Ha visto a Marta, la pareja de Chelo, ayer, en Cadaqués con otra mujer. Tengo fotos. '¿Kiko te interesa de lo que te hablo? Marta ha estado en Cadaqués con otra chica y le hice fotografías. Fue la semana del 25, cuando peor estaba Chelo García Cortés'», leía ante la atónita mirada del resto de colaboradores. Y añadía: «Me ha mandado un mensaje ahora y me dice que iban cogidas de la mano y que las fotografías que tiene se ve absolutamente todo».

Segunda boda

El pasado jueves, Chelo fue expulsada del concurso y pudo hablar vía telefónica con su mujer. «Hola, cariño, estás estupenda. Te quiero. Te echo de menos cada día desde el 26 de abril. El jueves te voy a abrazar. El otro día estuviste diciendo que había vuelto en ti unas ilusiones, que me querías, que tenías mucha ilusión y que querías volver a casarte. Cuando se arreglen varios asuntos familiares, yo aceptaré con una inmensa ilusión lo que quieres, porque te quiero», añadió en relación a la frase que dijo la colaboradora de «Sálvame» hace unas semanas: «Quiero vivir. Y si Dios quiere me recaso otra vez». «Te voy a dedicar todo el tiempo que te mereces y que no te he dedicado. El jueves no te voy a soltar. Los Cayos han servido para que vuelva a ser la Chelo de hace mucho tiempo», dijo Marta ante una emocionada Chelo.