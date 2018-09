Sálvame Desvelan una grabación que demuestra que Aramís Fuster es una estafadora profesional Su exmarido asegura que nunca estuvo enamorado de ella y la define como «un producto egocentrico que nos regaló la naturaleza» que lleva una vida paralela a la real

Kiko Herández ha desvelado esta tarde una noticia que deja en muy mal lugar a una de las concursantes de «Gran Hermano VIP», Aramís Fuster: Una grabación en la que la bruja más famosa de la televisión ofrecía a un joven cantante anónimo actuar en «Sálvame» a cambio de 3.000 euros. Según especifica Hernández, Aramís Fuster le dijo que cantar en uno de los programa con más audiencia de la televisión nacional en realidad costaba 6.000 euros pero que a ella se lo dejaban en 2.800 y le cobraba 200 por gastos de gestión. Finalmente el joven accedió a darle el dinero pero jamás pisó los platós de Telecinco.

Tras esta primera revelación, el exmarido de la vidente ha acudido a «Sálvame» para confirmar su profesión secreta: estafadora. Y ha revelado que él mismo sufrió un timo de la mano de su exesposa. «A mí me lo prometió todo y todavía no he visto nada», ha sentenciado. «Me dijo: Quiero sacarte de aquí, darte una vida mejor y un trabajo que valga la pena», sin embargo una vez que abandonaron Cuba rumbo a España, todo cambió.

Su ahora exmarido la define como «un producto egocentrico que nos regaló la naturaleza» que lleva una vida paralela a la real: «Me decía que el Rey tenía que pedir cita con ella», y explica que descubrió que su mujer era una estafadora. «Podía ganar facilmente 10.000 euros al día», sin embargo confiesa que no sabe exactamente en qué podía gastar tantísimo dinero pues «todo lo que llevaba era bisutería», tan solo puede probarlo el «alto nivel de vida que llevaba».

Maltrato

No es el primer problema familiar al que la concursante se está enfrentando estas semanas. Según contó en el reality, los mejores momentos de su vida fueron cuando nacieron sus dos hijos, aunque no del mismo padre. Pero, en cambio, la felicidad pronto se le acabó a la bruja cuando vivió el «abandono por parte de los dos», especialmente del primero.

Esta semana, el menor de los hermanos ha hablado también para el portal «Cotilleo», en el que ha asegurado que lo que más le molestó de las revelaciones de su madre fue cuando se atrevió a afirmar que «me han pegado los dos, mis dos hijos». Karim asegura que estas declaraciones de su madre son totalmente falsas. «Escupir contra la gente es muy fácil. Luego tú, además, tienes que salir al paso y demostrar que no y argumentarlo. Esas mentiras me salpican», explicó para el medio citado anteriormente. Y asegura que a pesar de que es cierto que no mantiene ningún tipo de contacto con su madre, no se avergüenza de ella: «Yo ni me avergüenzo ni me dejo de avergonzar de ella. Cada uno elige vivir la vida como quiere».