Sálvame El durísimo ataque de Jorge Javier Vázquez contra Podemos El presentador cree que las ciudades en las que gobierna la coalición morada no es bien recibido

ABC

Madrid Actualizado: 19/11/2018 13:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Bertín, agredido en Barcelona por llevar un chándal de España

Tras una temporada de éxito en la Gran Vía, Jorge Javier Vázquez inició a principios de mes la gira por toda España de «Grandes éxitos», una comedia musical escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, con dirección musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios.

Al famoso presentador televisivo lo acompaña en el espectáculo Inés León, que encarna a la cantante Blanca del Bosque, cuya carrera languideció en los últimos años y que tras haber sido muy amigo del protagonista, hoy no se dirigen la palabra tras una visita al plató de «Sálvame».

A pesar de que por lo general está siendo un éxito en nuestro país, el presentador cree que hay algunas ciudades en las que no es bien recibido, concretamente en las que gobierna Podemos. «Tú sabes que yo soy bastante de izquierdas. La gente de Cádiz no para de preguntarme que por qué no voy al Teatro Falla. Yo siempre contesto que vamos donde nos llevan. ¿Sabes que reflexión hago? Los ayuntamientos en los que está Podemos nunca me llevan», confesó en «Sálvame».

«Ha habido varios. No le doy una explicación. Cada uno tendrá su línea y puede considerar que lo mío es muy lejano a Bertolt Brecht, que lo es. Pero tenemos que ir siempre arriesgando a sitios y alquilar nosotros los espacios. Nos ha pasado que antes de ir a un sitio nos han montado un pollo porque estar contratado de antes. Lo digo porque tengo la gira armada hasta junio, no vaya a ser que me censuren», sentenció.