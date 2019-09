Sálvame El detonante que puso fin a la amistad entre Rosa Benito y Belén Esteban La ex de Amador Mohedano le dio «like» a un tweet que contenía una foto de Belén Esteban y Nuria Marín en la que decía «ves estas imágenes y te cuesta distinguir si se trata de instantáneas de un club de carretera barato o de un programa de televisión»

Todo comenzó a principios de esta semana, cuando desde «Sálvame» se burlaron del último concierto de Chayo Mohedano en Chipiona (Cádiz). En un momento dado, la cantante decide bajar a cantar entre el público y es en ese momento cuando el programa tilda a la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano de «gritona», pues se ve como una niña pequeña «no puede ocultar su horror, su espanto, su terror y no puede destapar ni un segundo las manos de sus orejas», algo que provocó la risa entre los colaboradores.

Unas declaraciones que sentaron como un jarro de agua fría a Rosa de Benito, quien no dudó en responder dando a «me gusta» en Twitter comentarios de muy mal gusto sobre las colaboradoras de «Sálvame» en redes sociales, en especial un tweet de una foto de Belén Esteban y Nuria Marín en la que decía «ves estas imágenes y te cuesta distinguir si se trata de instantáneas de un club de carretera barato o de un programa de televisión».

Guerra abierta

Ante esta ofensa, «la princesa del pueblo» decidió responder a la que hasta ese momento consideraba su amiga: «Me da pena. Yo me he matado en este plató por ella y todos mis compañeros lo saben, entonces tengo la conciencia tranquila. Luego no vengas a darme un abrazo porque he sido tú amiga pero ya no lo soy», y añade «Porque si yo fuera mala ahora mismo diría de todo pero no lo voy a hacer, pero no me provoques y no te escondas detrás de un 'like'».

Ante esto, Rosa Benito responde a través de su perfil de Twitter asegurando que no ha dejado de trabajar en televisión, sino en una cadena y concretamente en un programa, y explica que no es normal que se despelleje a las personas. Ante esto, la colaboradora se enciende todavía más y la ataca en «Sálvame». «Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mi. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van bien. De los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen...», responde la ex de Amador Mohedano, además de otro mensaje que dice: «Cuando alguien te provoque con palabras groseras, golpéale con el SILENCIO».

Unos mensajes que han podido con la paciencia de la colaboradora, que no ha dudado en asegurar que su amistad con Rosa Benito está completamente rota.