Ha pasado más de una semana desde que Belén Esteban (45) contraía matrimonio con su pareja Miguel Marcos (31), en una ceremonia civil celebrada en una finca de Alcalá de Henares (Madrid) a la que acudieron alrededor de 300 invitados. El enlace está dando mucho de qué hablar. Si hace unos días la colaboradora de televisión vendía la primera exclusiva de su boda a la revista «¡Hola!», ahora ha decidido sentarse en el plató de «Sábado Deluxe» para seguir confesando todos los detalles que aún no han sido revelados sobre este gran día.

Sabe quién es el «hacker»

Sin duda, se trató de un día inolvidable para la pareja -que ya se había casado un día antes en la notaría de Paracuellos del Jarama sin que nadie se enterara-, pero hubo quien estuvo dispuesto a amargarles el día -aparte del paparazi Diego Arrabal subido a una grúa-. Un pirata informático «hackeó» el teléfono móvil de Belén y suplantó su identidad para tratar de conseguir fotografías de forma fraudulenta. Pero la de San Blas ha denunciado el incidente y asegura haber «cazado» al culpable, que se enfrenta a una demanda judicial. «Te tenemos», avisaba Belén asegurando saber la identidad del «hacker», quien responde a las iniciales de «M. U.». Por suerte, Belén ya ha podido recuperar toda la información del dispositivo a excepción de su correo electrónico.

Disgustada con Mila

Pero si hay algo que realmente le ha dolido a Belén Esteban no ha sido el «hackeo» de su móvil, sino la actitud de su amiga Mila Ximénez respecto a su boda. Y es que hace unos días, la también colaboradora de «Sálvame» pronunció unas palabras que no sentaron demasiado bien la ex de Jesulín de Ubrique: «Me importa una mierda la boda de Belén y el topo de Belén».

La de Paracuellos solamente quiere dar por finalizada la polémica y asegura que ambas tienen una charla pendiente. «No quiero malos rollos con ella pero lo que he visto me ha dolido», ha dicho.

Se arrepiente de una cosa

Una semana después de pasar por el altar con el conductor de ambulancias, la televisiva asegura haber tenido tiempo para reflexionar sobre las ausencias de la boda. En especial, las de sus compañeros Paloma García Pelayo y Antonio Montero a quienes ha aprovechado para pedirles perdón: «Me arrepiento de no haber invitado a Paloma y Antonio Montero. Os pido perdón, ahí tuve un fallo».

Mamá por segunda vez

Después de enfrentarse a las preguntas de los colaboradores -y compañeros suyos- del programa, Belén ha dado en exclusiva lo que se convirtió en el «bombazo de la noche»: quiere convertirse en madre por segunda vez con Miguel, de un varón a ser posible. «Voy a ir a por el niño, ya que no me lo habéis preguntado... Si viene bien, si no, no pasa nada», ha confesado. La madrileña es diabética, pero ha asegurado que «todo está perfecto» para ponerse manos a la obra con el segundo embarazo ya que, ha acudido al médico para comprobar si en temas de salud está todo bajo control.

Lo que sí tiene claro la de Paracuellos es que no va a emplear ningún tratamiento de fertilidad artificial: «Si me viene natural lo tendré. No me voy a poner en ningún tratamiento» y que los médicos le han dicho que mientras siga teniendo la menstruación tiene probabilidades. Eso sí, a sus 45 años, se enfrenta a un embarazo de alto riesgo como ya sucedió con el de Andrea Janeiro (19) «Si me quedo embarazada seguramente me tendría que quitar de trabajar. Me han dicho que tengo que estar en reposo absoluto los tres primeros meses», explicaba. A lo que sus compañeros respondían entre risas que si lo que Belén quiere es no alterarse, entonces el plató de «Sálvame» no es el sitio más adecuado para trabajar.